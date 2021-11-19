國民黨基隆擬3戰術手段要重返執政 新K戰將團曝光

國民黨基隆市黨部新任主委吳國勝本月初接任，他是知名的「將軍書法家」，也是軍人出身，他說，回到基隆就是決心為國民黨收復基隆，展開奮力一博，要「仰攻山頭，贏回基隆」。吳國勝擬訂了一個戰略目標及三個戰術手段，同時對市委員會及區黨部進行改組，調整部署，構建「基隆新K戰將團」。

基隆市民進黨林右昌市長已執政第2任，剩下1年多任期，下任市長人選，國民黨已有前立委謝國樑宣布參選，積極布局及走訪基層。

吳國勝今天表示，他再度回到基隆這個有山有水有情有義的城市，內心充滿激動和喜悅，決心為國民黨的中興及收復基隆，奮力一博。他接任市委會主委後，經過思考後擬訂了一個戰略目標及三個戰術手段，同時對市委員會及區黨部進行改組，調整部署，構建「基隆新K戰將團」，希望黨員同志全力支持。

吳國勝民國89年曾任基隆後指部指揮官，他是小金門人，是當地第一位將軍，先後畢業於陸軍官校、陸軍指揮參謀學院、國防大學戰爭學院（戰略組），並取得政治學碩士及博士學位。軍人出身的他，擬具戰略目標就是「仰攻山頭，贏回基隆。」

現在網路發達及年輕人往往是選戰關鍵，吳國勝擬出3個戰術手段，一是要推動扎根計畫，二是建構並拓展空戰網路平台，三是積極發掘培養青年人才。

市委會及區黨部全面改組，重要名單也出爐，書記長奚國華（新任，57歳，留美碩士、交大科技管理博士，日商副總及大學副教授，空戰專家）；副書記長兼議題小組召集人韓吉元（新任，42歲，黨代表，文大政研博士，自營工作室、大學助理教授）；副書記長兼發言人馬仲豪（新任，33歳，黨代表，英國碩士，華碩高階主管）