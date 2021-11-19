國民黨基隆擬3戰術手段要重返執政 新K戰將團曝光
國民黨基隆市黨部新任主委吳國勝本月初接任，他是知名的「將軍書法家」，也是軍人出身，他說，回到基隆就是決心為國民黨收復基隆，展開奮力一博，要「仰攻山頭，贏回基隆」。吳國勝擬訂了一個戰略目標及三個戰術手段，同時對市委員會及區黨部進行改組，調整部署，構建「基隆新K戰將團」。
基隆市民進黨林右昌市長已執政第2任，剩下1年多任期，下任市長人選，國民黨已有前立委謝國樑宣布參選，積極布局及走訪基層。
吳國勝今天表示，他再度回到基隆這個有山有水有情有義的城市，內心充滿激動和喜悅，決心為國民黨的中興及收復基隆，奮力一博。他接任市委會主委後，經過思考後擬訂了一個戰略目標及三個戰術手段，同時對市委員會及區黨部進行改組，調整部署，構建「基隆新K戰將團」，希望黨員同志全力支持。
吳國勝民國89年曾任基隆後指部指揮官，他是小金門人，是當地第一位將軍，先後畢業於陸軍官校、陸軍指揮參謀學院、國防大學戰爭學院（戰略組），並取得政治學碩士及博士學位。軍人出身的他，擬具戰略目標就是「仰攻山頭，贏回基隆。」
現在網路發達及年輕人往往是選戰關鍵，吳國勝擬出3個戰術手段，一是要推動扎根計畫，二是建構並拓展空戰網路平台，三是積極發掘培養青年人才。
市委會及區黨部全面改組，重要名單也出爐，書記長奚國華（新任，57歳，留美碩士、交大科技管理博士，日商副總及大學副教授，空戰專家）；副書記長兼議題小組召集人韓吉元（新任，42歲，黨代表，文大政研博士，自營工作室、大學助理教授）；副書記長兼發言人馬仲豪（新任，33歳，黨代表，英國碩士，華碩高階主管）
另外，中正區黨部主任張建豪（新任，40歲，中正後備輔導中心輔導組長、保險公司資深協理）；仁愛區黨部主任毛健宇（副書記長兼，新任，45歲，黨代表，留美碩士，自營公司）；信義區黨部主任黃申棟（新任，32歲，2020韓國瑜競選總部隨行秘書，祖父為信義區國民黨小組長，型男，市委會形象廣告代言人）；暖暖區黨部主任黃博源（新任，40歲，市委會區黨部前主任，現任連恩典議員特助）；安樂區黨部主任黃紀棠（原任，36歲，黨代表，中央青年部前副主任）；中山區黨部主任姜鵬山（原任）；七堵區黨部主任陳美鈴（原任）。
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