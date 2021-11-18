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影／「重返老台北」展覽開幕 周華健與李宗盛等大咖現身

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
「重返我們的老台北」展覽今天開幕，邀請重量級歌手周華健（右一）與李宗盛訴說印象中的老台北。記者戴永華／攝影
「重返我們的老台北」展覽今天開幕，邀請重量級歌手周華健（右一）與李宗盛訴說印象中的老台北。記者戴永華／攝影

記憶中的老台北有什麼特殊回憶？礁溪老爺酒店與新經典文化舉辦「重返我們的老台北」展覽今下午開幕，邀請重量級歌手周華健與李宗盛訴說印象中的老台北，現場鋼琴伴奏李壽全獻唱老歌，重溫美好回憶，每周五下午接連安排7場沙龍講座。

宜蘭有很多大台北地區遊客，「重返我們的老台北」展覽安排在礁溪老爺酒店，以作家張大春散文集《我的老台北》為引，復刻一座1980年代由文壇樂壇名人李壽全、陳雨航、詹宏志與羅大佑等人開設的「麥田咖啡館」，當年滾石總經理段鍾潭、陳雨航、楊德昌、張艾嘉也常出現咖啡館。

這次邀請金馬及金鐘獎美術設計獎得主王誌成擔任規劃鋪陳場景，呈現出版雜誌、唱片行與音樂人創作空間，並展出1980年代的老照片例如台北車站、仁愛圓環與中華商場，還有老行李箱、投幣式電話機、隨身聽、手提錄放音機、黑膠播放機等，訴說老台北文化與生活場景演進，重溫你我的青春。

今天下午展覽開幕活動由張大春主持，邀請與會者回憶老台北樣貌，周華健與李宗盛在聆聽李壽全唱老歌時，把記憶拉回到80年代，聽得如癡如醉。

沙龍講座12位主講者與主題分別11月26日王偉忠與張大春「都是我朋友的事」，12月3日簡靜惠與黃春明「支持有故事的人」，10日王榮文與洪愛珠「老台北的出版風雲」，17日詹宏志「編輯老台北」，24日馬世芳與李壽全「改變華語流行音樂的一代人」；明年1月7日馮翊綱與曾文娟「1980年代，小劇場．大事業」14日韓良憶與沈方正「老台北的年菜家常味」，每 周五下午3點半到5點，地點老爺酒店醴泉酒吧，低消入場。

展覽即日起至明年1月16日到飯店觀展並打卡上傳臉書，可以參加抽獎，最大獎平日雙人一泊二食洋式標準套房住宿券，現場也推出老派下午茶、懷舊滷排骨飯套餐等限定特製餐飲。

搭配展覽活動，現場張復刻一座1980年代由文壇樂壇名人李壽全、陳雨航、詹宏志與羅大佑等人開設的「麥田咖啡館」。記者戴永華／攝影
搭配展覽活動，現場張復刻一座1980年代由文壇樂壇名人李壽全、陳雨航、詹宏志與羅大佑等人開設的「麥田咖啡館」。記者戴永華／攝影
現場鋼琴伴奏由李壽全獻唱老歌，重溫老台北的美好回憶。記者戴永華／攝影
現場鋼琴伴奏由李壽全獻唱老歌，重溫老台北的美好回憶。記者戴永華／攝影
「重返我們的老台北」展覽今下午開幕，活動到明年1月16日，每周五下午接連安排7場沙龍講座。記者戴永華／攝影
「重返我們的老台北」展覽今下午開幕，活動到明年1月16日，每周五下午接連安排7場沙龍講座。記者戴永華／攝影
展覽開幕活動中，邀請重量級歌手周華健（前排左二）與李宗盛（前排右二）等人訴說印象中的老台北，手中拿的書是張大春散文集《我的老台北》。記者戴永華／攝影
展覽開幕活動中，邀請重量級歌手周華健（前排左二）與李宗盛（前排右二）等人訴說印象中的老台北，手中拿的書是張大春散文集《我的老台北》。記者戴永華／攝影
「重返我們的老台北」展區有黑膠唱片與播放機，充滿懷舊風。記者戴永華／攝影
「重返我們的老台北」展區有黑膠唱片與播放機，充滿懷舊風。記者戴永華／攝影
「重返我們的老台北」展覽今天開幕，李宗盛訴說印象中的老台北，坐在現場還有作家張大春與詹宏志。記者戴永華／攝影
「重返我們的老台北」展覽今天開幕，李宗盛訴說印象中的老台北，坐在現場還有作家張大春與詹宏志。記者戴永華／攝影
「重返我們的老台北」展覽今天開幕，展區陳例不少老書及老皮箱。記者戴永華／攝影
「重返我們的老台北」展覽今天開幕，展區陳例不少老書及老皮箱。記者戴永華／攝影

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