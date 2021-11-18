質詢送上「黃金」沃土 花議員籲縣府積極處理狗便汙染

花蓮養狗、遛狗的人不少，但狗便未妥善處理，公園、道路經常可見「黃金」；縣議員張美慧今天質詢時，送出一包「神祕禮物」給縣長徐榛蔚，是花蓮市碧雲莊社區利用狗便堆肥成的沃土，張美慧要求縣府正視狗便汙染環境問題，主動推廣「黃金塔」作法。環保局允諾積極推動；縣府農業處主動表示會在新建置的流浪犬貓中途之家「躍動園區」規畫設置狗便黃金塔。

張美慧今天質詢指出，環保局一直以來，只是在橋梁、公園到處綁紅布條宣導「遛狗不留便」，既不美觀也不環保，效果也不好；最近改變宣導方式，推出海報徵選活動，因徵件不佳延長時間，仍然只有26組報名，環保局應該有更積極有效的作為。

說完後，她拿出一包「神祕禮物」送給縣長徐榛蔚，接著公布這是花蓮市碧雲莊社區研發「狗便黃金塔」，以狗便製成的沃土；作法簡單，只要一個打滿洞的桶子，加上紅色蚯蚓、落葉、堆肥土、狗便或生廚餘，保持濕潤，蓋起來不斷重覆做約2到3個月，就能變成一桶不臭的堆肥土。

張美慧表示，「碧雲莊」前年獲得環保署環保小學堂評比全國特優，今年國家環教育獎通過花蓮初審，要參加全國特優評比，堪稱「國家級環保社區」，推動環保有目共睹，她認為，花蓮狗便問題嚴重，飼主有責任，但環保局身為公部分，也應該提出積極處理措施，可以碧雲莊為標竿來推動，選擇有意願的社區參與，有了效果，就會有更多社區願意投入。

徐榛蔚說，會尋求有意願的社區加入；環保局副局長饒慶龍表示，除了在民眾喜歡遛狗的公園綠地道路，設置59處狗袋取用箱，方便民眾取用，也出版教育繪本宣導，去年也請許多社區到碧雲莊參觀，因狗便黃金塔必須有人力處理，若社區有意願，一定積極推動，他也提醒飼主，狗便不清理，可以廢棄物清理法開罰。