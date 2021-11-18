基隆人口老化嚴重 市長參選人謝國樑擬推志工銀行

國民黨前立委、基隆市長參選人謝國樑今天表示，將在基隆推出「天使志工銀行」，納入納入Let’s go公益計畫的5萬名年輕志工，每年至少就有20萬小時的公益時數，透過志工銀行協助媒合有熱情的人與需要幫助的人，要將基隆打造成為「亞洲最有愛的城市」。

謝國樑表示，台灣人口持續負成長，已經進入高齡化社會，人口結構快速老化，家庭照顧變成一個沈重負擔，目前長照服務還不足，獨居老人的比例也日益增加，志工銀行是方便治理的，推動全民志工是一條必走之路。

謝國樑說，基隆現在有3百多個社會服務及慈善性質的團體，在基隆自發地無私奉獻，未來天使志工銀行上線後，可以有系統性幫助各個團體互通有無，讓各團體不再是單打獨鬥。他已推出Let’s go公益計畫，參與的年輕志工都是天使志工銀行的基本成員，每年4小時的基本公益回饋時數，每年就至少有20萬小時的公益時數，成為一股不可或缺的力量。

天使志工時間銀行的概念是借鏡瑞士的時間銀行，謝國樑認為，因為瑞士同樣面臨高齡化社會與人口快速老化的難題，由體能狀況良好的退休人員義務照顧需要幫助的老年人，其服務時數會存入社保系統的個人帳戶，成功紓緩高齡化所帶來的壓力。

「社會應該志工化，志工應該年輕化。」根據謝國樑的規畫，天使志工銀行將志工分為一般、青年、公共及專業等四大類，把所有的愛心都聚集在這個平台上做妥善利用與分配。未來透過天使志工銀行，可以幫助媒合有熱情的人與需要幫助的人，在付出的同時存取時數，將來也可以成為被助者，甚至將累積時數捐贈出去，讓志工銀行活化，持續善的循環。