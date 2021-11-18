史前館卑南史前大聚落18日開展 可愛貓咪出沒

國立台灣史前文化博物館首度與社群平台原創IP圖文作家「辛卡米克」合作，籌畫考古主題三部曲特展，其中「考古．工具．人ft.辛卡米克」及「卑南史前大聚落」今天開展。

這兩檔特展分別藉由貓咪化身為考古隊隊員以及史前卑南文化人，帶領觀眾體驗考古田野發掘作業的工作流程，以及深入認識卑南文化人的食衣住行生活。

史前館今天發布新聞稿表示，田野發掘是考古學取得材料的主要手段，但由於工作的專業性，大多數人僅能從報導中得知考古研究成果，難以直接接觸現場發掘作業。為了讓觀眾輕鬆體驗考古工作，「考古．工具．人ft.辛卡米克」特展將由「屁貓」考古隊演繹考古田野發掘作業的工作流程，介紹各類工作人員所負責的工作內容與使用工具。

史前館表示，這展覽包含「關於考古」、「發掘之前」、「考古發掘」、「發掘之後」等單元，營造出置身於發掘現場的氛圍，並設有考古定坑、繪圖紀錄及拍照紀錄等活動體驗區，邀請大家一起來考古。

另外，在「卑南史前大聚落」特展中，觀眾將隨著「屁貓」穿越時空回到3000年前，體驗史前卑南文化的一日生活。本展覽重現了卑南文化的家屋空間與聚落場景，可愛的貓咪穿插出沒在不同場景，更將卑南文化人的飲食習慣、祭祀行為、聚落結構、玉器裝飾等大哉問，設計成Line群組對話的呈現方式，打破學習和閱讀障礙。

藉由考古器物、材料分析及科學研究成果為資料基礎，說明史前稻作、玉器與板岩材料來源之相關研究成果，展現當時人與環境資源的應用關係。