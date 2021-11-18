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遮斷桿間隔僅6秒 議員批台鐵不理大法官解釋擬集體訴訟

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
遮斷桿間隔僅6秒，議員批台鐵不理大法官釋釋擬集體訴訟。記者游明煌／翻攝
遮斷桿間隔僅6秒，議員批台鐵不理大法官釋釋擬集體訴訟。記者游明煌／翻攝

基隆市一輛消防車10月初出勤，經過暖暖平交道時，遮斷桿升起約6秒又馬上放下，但消防車已啟動，車身重且長，煞車不及只能往前行駛，開車的消防員被罰9萬、吊扣駕照。議員鄭文婷、王醒之今天會同消防局、台鐵人員等前往會勘平交道，要求台鐵改善要有安全間隔。議員並批台鐵未理會大法官解釋，設最低的合理安全間隔時間，而一再取締，造成民眾財產的侵害，擬集體訴訟。

市議員鄭文婷與王醒之今天上午到暖暖平交道前勘查，議員說，遮斷桿放下安全間隔不夠的問題，往往造成公車、消防車和計程車駕駛的困擾，不斷反映都沒有獲得重視，本身也是律師的鄭文婷說，問題一再上演，不只是個案，她將協助民眾集體訴訟，並要求台鐵徹底改善。

王醒之表示，暖暖平交道是直角狀，公車或消防車等轉彎進出平交道，常因違停或車輛太多卡在鐵道中，6秒時間無法及時駛離平交道，十分危險且易受罰，影響駕駛的工作，也造成很多暖暖人出入的困擾。

暖暖消分隊指出，不只前一陣子消防車，包括救護車、災情勘查車，經過平交道時，如果突然警鈴鈴響時，因為消防車比較長，通過時又必須減速慢行，通過不及時，如果遮斷桿放下來就會撞擊消防車，希望平交道研議合理間隔時間，避免要常煩惱通過來不及。

鄭文婷指出，2019年7月26日大法官作成釋字第780解釋的同時，就要求台鐵針對2列以上列車交會或續行通過平交道的情形，必須設最低的合理安全間隔時間，迄今逾2年多的時間，台鐵不僅沒有任何改善措施，反倒一再對這類因台鐵未改善而不得不違規的行為，一再取締，造成民眾財產的侵害。

鄭文婷說，這影響每一位遭取締民眾開車的權益，更影響以駕駛為業的駕駛員的工作權，類似情況天天都在全台各地平交道上演，不然就不要升起柵欄，民眾多等6秒不會危險，她要求台鐵改善。

台鐵局瑞芳段主任徐永同對此表示，號誌自動化之後已自動控制，有關議員反映的問題，會請權責單位研究，報請台鐵局裁定。

遮斷桿間隔僅6秒，議員批台鐵不理大法官釋釋擬集體訴訟。記者游明煌／翻攝
遮斷桿間隔僅6秒，議員批台鐵不理大法官釋釋擬集體訴訟。記者游明煌／翻攝
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台鐵 大法官

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