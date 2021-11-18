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花蓮陸海空迎2022第一道曙光 可搭賞鯨船或專機

中央社 / 花蓮縣18日電

花蓮縣政府2022年迎曙光活動，分別與賞鯨船及旅行社合作推出陸、海、空3種方式，民眾可選擇搭船、搭專機或是沿著七星潭健走，迎2022年第一道曙光。

花蓮縣政府觀光處長張志翔今天接受媒體聯訪表示，2022年迎曙光首推迎曙光包機，由全順旅行社安排台北松山機場飛花蓮2天1夜行程，遊客將搭乘立榮航空酷企鵝彩繪機，預計在清晨6時36分在2萬呎高度以「上帝視角」看到第一道曙光。

海上迎曙光船班部分，張志翔指出，鯨世界賞鯨船預計開出2艘船共108個名額，清晨6時前出海，在太平洋迎接2022年的第一道曙光，還有機會欣賞鯨魚和海豚。

張志翔表示，往年最熱門的F-16迎曙光活動，因軍務繁忙確定取消，「七星潭元旦健走迎曙光」活動照常舉行，從賞星廣場出發，近距離欣賞太平洋之美，感受花蓮的七星潭美景及新鮮空氣。

張志翔指出，花蓮縣下半年到農曆新年期間活動滿檔，除了鯉魚潭的紅面鴨歡樂派對活動，12月26日開始連唱6天6夜到跨年，11月起期間假日住房率超過8成，連假期間訂房率幾乎滿房。

迎曙光 花蓮 賞鯨

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