搭機、賞鯨船、七星潭健走 花蓮陸海空多元迎2022曙光

迎接2022年第一道曙光，花蓮縣府與觀光業者合作，首開迎曙光專機、賞鯨船，同時在七星潭海邊辦健走活動，邀民眾以陸海空三種方式，送走疫情苦悶的2021，迎接新的一年。

花蓮縣府每年年底舉辦太平洋觀光節，邀請大咖歌手開唱，HIGH到新年；隔天元旦一早再在七星潭海邊辦元旦健走，用健康朝氣迎接曙光，軍方也會配合出動戰機衝場，已成著名的元旦活動。

為了吸引更多遊客來到花蓮迎新年，縣府觀光處今年更進一步規畫多元迎曙光方式，邀民眾揮别今年疫情苦悶，迎向復甦及嶄新的2022年。

縣府觀光處長張志翔說，以往很受歡迎的F-16衝場迎曙光，因空軍軍務繁忙，今年確定取消。縣府和旅行業者合作，首次推出花蓮曙光包機，由全順旅行社安排台北飛花蓮，2天1日的遊程。

包機約有7、80個座位，元旦當天從台北松山機場搭乘立榮航空酷企鵝彩繪機，於2萬呎高度俯瞰東海岸山海美景，報到時，花蓮吉祥物紅面鴨也會到現場熱舞迎接。

明年元旦曙光約在上午6時36分出現，包機乘客可在花蓮清水斷崖上空，欣賞太平洋與絕美曙光相映的美景，落地後安排經典景點，由在地文史工作者帶領走讀花蓮美好。

海上迎曙光船班方面，鯨世界賞鯨船預計開出2艘共108個名額，清晨6點前出海，等待海平面升起的第一道曙光，還可仰望清水斷崖，有機會迎來鯨豚伴游。