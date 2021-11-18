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搭機、賞鯨船、七星潭健走 花蓮陸海空多元迎2022曙光

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮七星潭日出美景。圖／林柏偉先生攝、縣府提供
花蓮七星潭日出美景。圖／林柏偉先生攝、縣府提供

迎接2022年第一道曙光，花蓮縣府與觀光業者合作，首開迎曙光專機、賞鯨船，同時在七星潭海邊辦健走活動，邀民眾以陸海空三種方式，送走疫情苦悶的2021，迎接新的一年。

花蓮縣府每年年底舉辦太平洋觀光節，邀請大咖歌手開唱，HIGH到新年；隔天元旦一早再在七星潭海邊辦元旦健走，用健康朝氣迎接曙光，軍方也會配合出動戰機衝場，已成著名的元旦活動。

為了吸引更多遊客來到花蓮迎新年，縣府觀光處今年更進一步規畫多元迎曙光方式，邀民眾揮别今年疫情苦悶，迎向復甦及嶄新的2022年。

縣府觀光處長張志翔說，以往很受歡迎的F-16衝場迎曙光，因空軍軍務繁忙，今年確定取消。縣府和旅行業者合作，首次推出花蓮曙光包機，由全順旅行社安排台北飛花蓮，2天1日的遊程。

包機約有7、80個座位，元旦當天從台北松山機場搭乘立榮航空酷企鵝彩繪機，於2萬呎高度俯瞰東海岸山海美景，報到時，花蓮吉祥物紅面鴨也會到現場熱舞迎接。

明年元旦曙光約在上午6時36分出現，包機乘客可在花蓮清水斷崖上空，欣賞太平洋與絕美曙光相映的美景，落地後安排經典景點，由在地文史工作者帶領走讀花蓮美好。

海上迎曙光船班方面，鯨世界賞鯨船預計開出2艘共108個名額，清晨6點前出海，等待海平面升起的第一道曙光，還可仰望清水斷崖，有機會迎來鯨豚伴游。

張志翔說，疫情趨緩後觀光復甦，縣府舉辦一系列活動，紅面鴨歡樂盒派對正在鯉魚潭登場，接下來還有太平洋觀光節，11月縣內旅宿訂房率不錯，假日平均都有8成，連假幾乎全滿，縣府歡迎各地遊客到花蓮觀光旅遊，迎接新的一年。

花蓮縣政府舉辦「紅面鴨歡樂盒派對」，正在鯉魚潭邊熱鬧登場，吸引大批遊客。圖／縣府提供
花蓮縣政府舉辦「紅面鴨歡樂盒派對」，正在鯉魚潭邊熱鬧登場，吸引大批遊客。圖／縣府提供
花蓮縣政府首推曙光包機，將由立榮航空載乘客在空中迎接2022第一道曙光。圖／立榮航空提供
花蓮縣政府首推曙光包機，將由立榮航空載乘客在空中迎接2022第一道曙光。圖／立榮航空提供

花蓮 迎曙光 疫情

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