快訊

政院拍板！軍公教加給調足4% 工友、約聘僱也適用

碰到帳戶詐欺怎麼辦？律師：應立法處罰這項行為

花蓮聯合豐年節19日登場 台鐵迎賓：體驗原民熱情

中央社 / 花蓮縣18日電

花蓮原住民聯合豐年節活動將於19日登場，台鐵局花蓮運務段在活動期間，安排6班列車南下，列車抵達後，有迎賓人員迎接遊客下車，體驗原民的熱情。

花蓮縣政府每年暑期舉辦原住民聯合豐年節活動，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延後到19日至21日，活動地點於花蓮縣立體育場旁的德興大草坪。

台鐵局花蓮運務段今天發布新聞稿指出，為展現花蓮在地文化及原民族群多元，豐年節3天活動期間，花蓮車站月台以「歡慶豐年節、車站迎賓」為主題，播放慶典組曲、安排迎賓人員穿著傳統服飾迎接遊客，遊客可合影留念，體驗花蓮原住民族的熱情。

台鐵局指出，指定列車分別為402車次、412車次、222車次、426車次、六206車次、日208車次。

花蓮原住民聯合豐年節3天活動分別有頂浪的豐收、部落勇士－晉階式、澎湃海洋3大主題，有原民歌手、舞團接力演出，會場周圍設有100個攤位展售區。

花蓮縣政府呼籲，活動期間出入口設有4處防疫門，民眾進出須量體溫、酒精消毒、戴口罩及實聯制等措施，民眾可先至花蓮縣原住民聯合豐年節臉書粉絲團填寫報名資訊，入場時只要秀出QR Code就可快速入場。

花蓮 豐年節 原住民

延伸閱讀

少棒／台彩威力盃 贊助離島「開心打」

抗癌、預防糖尿病 花蓮慈濟「蟲草素」中西醫合療

花蓮7旬婦賣11億元假發票 脫產欠稅不繳遭管收

威力盃／少棒20隊拚百萬獎金 12月2日花蓮開打

相關新聞

搭機、賞鯨船、七星潭健走 花蓮陸海空多元迎2022曙光

迎接2022年第一道曙光，花蓮縣府與觀光業者合作，首開迎曙光專機、賞鯨船，同時在七星潭海邊辦健走活動，邀民眾以陸海空三種...

從金城武樹再到雲門舞集：看台東池上的蛻變與風情

大約二十年前，我這個「都市土包子」一想到台東縣池上鄉，只知池上米、池上便當，再沒別的了。沒想到日後這個東部小鎮因為自然環境與人文氛圍優越，搖身一變，成為文青聚集地，這該從八年前的金城武說起。

安捷航空新機 抵豐年機場

安捷航空公司引進義大利生產的P2012型雙螺旋槳飛機，昨天飛抵台東豐年機場，吸引航空迷捕捉新機英姿。安捷公司表示，與台東...

基捷方案林右昌不表態 議員：勇敢點

基捷爭議未休，基隆市長林右昌說要等交通部方案出爐再開公聽會，尋求共識。議員則批規畫前期就應蒐集使用者意見，市長對基捷應勇...

南方澳大橋重建超前 盼點亮新地標

宜蘭縣南方澳跨港大橋是地方經濟、觀光發展的重要命脈，2019年斷橋重建，新橋自去年7月開工，目前如火如荼重建，截至今年1...

議員基捷神比喻！送按摩浴缸卻裝陽台 送免治馬桶裝廚房

基隆市議員王醒之今天在議會質詢時說，基隆捷運就算基隆沒出錢，但有人送你按摩浴缸，說要裝在你家陽台，送你免治馬桶，但要裝在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。