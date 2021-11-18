花蓮聯合豐年節19日登場 台鐵迎賓：體驗原民熱情
花蓮縣原住民聯合豐年節活動將於19日登場，台鐵局花蓮運務段在活動期間，安排6班列車南下，列車抵達後，有迎賓人員迎接遊客下車，體驗原民的熱情。
花蓮縣政府每年暑期舉辦原住民聯合豐年節活動，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延後到19日至21日，活動地點於花蓮縣立體育場旁的德興大草坪。
台鐵局花蓮運務段今天發布新聞稿指出，為展現花蓮在地文化及原民族群多元，豐年節3天活動期間，花蓮車站月台以「歡慶豐年節、車站迎賓」為主題，播放慶典組曲、安排迎賓人員穿著傳統服飾迎接遊客，遊客可合影留念，體驗花蓮原住民族的熱情。
台鐵局指出，指定列車分別為402車次、412車次、222車次、426車次、六206車次、日208車次。
花蓮原住民聯合豐年節3天活動分別有頂浪的豐收、部落勇士－晉階式、澎湃海洋3大主題，有原民歌手、舞團接力演出，會場周圍設有100個攤位展售區。
花蓮縣政府呼籲，活動期間出入口設有4處防疫門，民眾進出須量體溫、酒精消毒、戴口罩及實聯制等措施，民眾可先至花蓮縣原住民聯合豐年節臉書粉絲團填寫報名資訊，入場時只要秀出QR Code就可快速入場。
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