議員基捷神比喻！送按摩浴缸卻裝陽台 送免治馬桶裝廚房
基隆市議員王醒之今天在議會質詢時說，基隆捷運就算基隆沒出錢，但有人送你按摩浴缸，說要裝在你家陽台，送你免治馬桶，但要裝在你家廚房，你難道可以沒有意見嗎？要求基隆市長林右昌勇敢地對基隆捷運路線做出決定，說出基隆到八堵段哪一種方案比較好。
林右昌回答，等交通部提出基隆捷運方案，再開公聽會尋求共識。至於舉行地方性的公投，由下而上傳達民意，他表示尊重，但政策的決定有很多的方式，不一定要透過這種方式來處理，可以辦公聽會、說明會，全部都是法定程序。基隆捷運政策出來之後，公聽會一定要開，而且會廣開，不是只開一場，可以開很多場。
王醒之說，基捷基隆到八堵這一段，林市長不斷地說要尊重市民的意見。基隆現在面對一個問題，就是基隆市沒有出半毛錢得到基隆捷運，怎麼設計，路線怎麼規畫，難道就可以沒有意見？一市之長可以沒有意見嗎？
王醒之認為，基隆市就算沒有出錢，「我們窮也要窮的有骨氣」，今天有人要送你一個按摩浴缸，但說裝在你家陽台，有人送你一套免治馬桶，但要裝在你家廚房，難道可以沒有意見？我們不能因為沒有出錢就沒意見。要等交通部公布也沒有問題，但我們做決定的工具在哪裡？
王醒之表示，基隆捷運討論近30年，走到現在是最接近基隆捷運的時刻，關鍵是怎麼做決定。他認為林右昌先拿市區段的台鐵去交換基捷，因為從軌道政策跟執政角度來看，這樣可提高花東段運量，解決一票難求問題，對花東有交代。基隆人可免費得到捷運，讓林成爲兌現捷運支票的市長，一舉多得。
王醒之說，後來因為政黨競爭的關係「東窗事發」，林又沒有勇氣面對爭議，好好跟市民進行政策說明。或許是為保護自己，維持高民調避免爭議，或許是為了延續民進黨在基隆綠色執政，從此一路歹戲拖棚。時窮節乃見，林右昌過去7年市長做的非常好，但在關頭上沒有勇氣面對，完完全全反應林的政治性格。
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