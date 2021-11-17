影／林右昌議會答詢「哼哼」兩聲 議員：感覺對我嗤之以鼻

基隆市議員陳薇仲今在議會質詢基隆捷運議題，基隆市長林右昌答詢時先發出「哼哼」兩聲再發言，引發討論。基隆市政府發言人沈詠珮回應，那是市長如實答詢時，讓氣氛婉轉一點的笑聲，沒有特別的意思。陳薇仲則說，聽到哼哼覺得有點不舒服，她在議會為市民發聲，感覺林輕蔑市民的意見，還嗤之以鼻。

陳薇仲說，鐵道局基隆捷運公開資訊的可行性評估，只能稍微看到當時定案的輕軌路線，剩下的規劃變來變去，民眾只能看報紙才知道。市民的溝通、政策的溝通在哪裡？沒有使用者的分析彙整，沒有把影響到的通勤族挑出來，要怎麼樣提升軌道運輸品質，要求林右昌說明立場。

林右昌表示，基隆捷運已經討論了30年，在議場也講了非常多次各種路線、路廊可能性，走到今天的這個階段，接下來要跟民眾溝通，應該把準備好的東西拿來溝通，因為發散性的溝通是很難去收斂的。

林右昌要答詢時先說謝謝，接著發出「哼哼」兩聲，陳薇仲聞聲略微皺眉，事後說覺得有點不舒服，想說林到底是什麼意思？感覺是嗤之以鼻。第一次聽到有人這樣回她的質詢，原因可能是兩人解讀不同，對談基準不一樣。林可能覺得在議會討論就算溝通，但她覺得不是。

陳薇仲說，她是民意代表，代表市民詢問政策溝通怎麼會做成這樣？連清楚的資訊都沒有。林在答詢時發出「哼哼」聲，她個人覺得還好，但會很擔心做為一市之長，權力來自市民，沒有跟市民做完整政策辯護溝通，還輕蔑大家想法。

沈詠珮說，林市長真的沒有陳議員說的那個意思，其實就是很正常的對話，如實答覆質詢。對陳的反應，林市長沒有特別的意見跟說法。她個人則認為也不至於到輕蔑的聲音，其實就是讓這個氣氛比較婉轉一點的笑聲，沒有特別的意思。