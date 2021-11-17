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挺農民 饒慶鈴劉櫂豪北上促銷台東釋迦

中央社 / 台東縣17日電

中國大陸暫停台灣釋迦輸入，台東鳳梨釋迦已上市，縣長饒慶鈴和立法委員劉櫂豪今天分別在台北促銷釋迦，協助台東釋迦農度難關。

饒慶鈴今天到台北攜手台北捷運及行政院原住民族委員會，於中山捷運站辦理「台東農特產品公益燈箱」記者會，快閃力推鳳梨釋迦及行銷台東深度部落旅遊。

台東縣政府發布新聞稿表示，饒慶鈴此次特地北上宣傳，更準備名產鳳梨釋迦，贈送台北捷運公司以表感謝。饒慶鈴也提到，台東釋迦目前已進入產季，歡迎民眾到家樂福、全家網站預購，12月1日起將在家樂福271間實體店面上架，此外也接洽全聯，近期陸續上架販售，持續幫助農民行銷。

劉櫂豪服務處也發布新聞稿表示，今天受邀與農委會主委陳吉仲共同主持「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表記者會」，邀請全民以行動力挺台灣農業，力挺台東鳳梨釋迦。

劉櫂豪接受記者電話訪問表示，農委會今宣布鳳梨釋迦外銷5000噸、內銷5000噸、收購加工3000噸，共計1萬3000噸，外銷、內銷、加工全面啟動，並邀集各大通路及加工業者共同支持台東鳳梨釋迦。

另外，農委會為協助釋迦行銷特別推出「好釋農遊」加碼抽農遊券活動，共計釋出58萬份面額88農遊券，在2021年12月1日至2022年1月30日只要向農遊券合作業者、農良直賣所或好釋連蓮預購平台購買一箱6公斤且700元以上的鳳梨釋迦禮盒，即可獲得登記抽獎農遊加碼券的機會，期盼透過全民一起行動力挺台灣農業，讓消費者更認識鳳梨釋迦，也邀請全民一起來採購台灣優質水果，團結挺農民。

釋迦 台東 鳳梨

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