南方澳跨港大橋重建進度持續超前 力拚明年9/18完工
宜蘭縣南方澳跨港大橋2019年10月1日發生斷橋釀6死，新橋自去年7月開工，如火如荼重建中，截至今年11月10日，施工進度69.43%，比原訂進度68.4%超前1.03%，預計明年9月18日完工。
南方澳跨港大橋2019年10月1日斷橋後，總統蔡英文曾承諾3年內要把完成重建。蘇花改工程處受交通部委託，代為辦理南方澳跨港大橋重建工程，總經費為8億6千萬元，由新亞建設開發股份有限公司承攬施工。
立法院交通委員會今天南下宜蘭考察，上午在宜蘭縣農會安排交通部長王國材說明高鐵宜蘭端站址進度，下午轉往蘇澳營運處聽取南方澳跨港大橋施工進度、蘇花安計畫等案，交通部政務次長陳彥伯、宜蘭縣長林姿妙等人出席與會。
處長李宗仁簡報時提到，橋樑下部結構已全數完成，上部結構目前正在施作人行道和護欄，整體施工進度迄今已達約7成。宜蘭縣議員林棋山會中發言，南方澳跨港大橋完工將成地方新地標，期盼能加強夜間照明系統，使其成為南方澳新亮點。
會議主席、立法委員陳歐珀對於重建進度超前，他給予肯定，也請公路總局、航港局，以及港務公司等相關機關，提升行政溝通時效、充分納入地方意見，共同努力達成如期如質重建通車的目標。
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