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中國鳳梨釋迦傳量產 青農：台東環境氣候無法取代

中央社 / 台東縣17日電

中國暫停台灣釋迦輸入，近日網路上出現中國生產的鳳梨釋迦已開始量產。台東縣政府農業處和青農都認為，品質仍無法贏過台灣，因為台灣的環境和氣候是無法取代的。

中國以台灣釋迦驗出有害蟲，從9月20日起停止輸入，根據農委會台東區農業改良場和台東縣政府的統計，台東鳳梨釋迦9成銷往中國，每年約1萬噸至12000噸之間。

台東農民最近在群組貼文，中國福建漳州的鳳梨釋迦2.5公斤的鳳梨釋迦禮盒，網路售價約新台幣240到430元。農民在群組裡問「是因為大陸的釋迦已量產了，所以才不向台灣購買嗎？」貼文引發熱議，大家討論是否台灣的農夫把技術傳給中國才導致這樣的結果。

青農周巨茗今天接受中央社記者訪問時表示，鳳梨釋迦的種植技術早就帶過去中國，前陣子也有中國農民向他詢問採購釋迦授粉器的問題；不過，就算中國的釋迦栽培技術成熟，但台灣的氣候和環境是得天獨厚的，因此品質上中國是趕不上台灣的。

周巨茗表示，雖然台東鳳梨釋迦品質好，但過度仰賴中國單一市場，他建議果農可以思考轉型種植黃金果、牛奶果，技術門檻低，也有市場需求。

縣府農業處長許家豪接受記者訪問時也表示，很多年前就聽聞有農民跑到中國去種鳳梨釋迦，海南島、廣東和廣西都有種，「一種就是幾百公頃」，因此面積無法估計；不過，雖然引進台灣技術，但是氣候和環境是無法取代的。

許家豪指出，釋迦就適合台灣種，尤其是台東，中國種的釋迦像在泰國種的一樣，小顆且品質不好，台東的又大又好吃，因此儘管技術可以提升，但環境和氣候是無法改變的。

立法委員劉櫂豪接受記者電話訪問時表示，政府積極協助釋迦農走出困境，今天他受邀與農委會主委陳吉仲共同主持「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表記者會」，邀請全民以行動力挺台灣農業，力挺台東鳳梨釋迦。

劉櫂豪表示，農委會今天宣布鳳梨釋迦外銷5000噸、內銷5000噸、收購加工3000噸，共計13000噸，外銷、內銷、加工全面啟動，並邀集各大通路及加工業者共同支持台東鳳梨釋迦。他強調，期盼透過全民一起行動力挺台灣農業，邀請全民一同採購台灣優質水果，團結挺農民。

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