「財丁」受歡迎 台東特色水果臍橙將收成上市

台東成功鎮、東河鄉種植的臍橙將收成上市，臍橙為台東重要的特色水果之一，全縣總種植面積約150公頃，20日將在成功鎮舉辦推廣活動，台北希望廣場也有展售。

「臍柑」俗稱「財丁」，因在果實頂部之內著生一小果，常開裂呈現類似肚臍狀故而得名，整顆果實比一般橘子大，獨特的香氣、甜中帶有一點點酸的海洋風味，吃過令人齒頰留香，深受大眾喜愛，因此有「甜橙之王」美譽。

農糧署東區分署今天發布新聞稿表示，每年11月至12月間為臍橙產期，主要栽培品種為美國華盛頓品種，果肉細緻多汁，酸中帶甜，果實風味濃郁，號稱柑橘界的勞斯萊斯。

臍橙富含膳食纖維、維生素A、B、C、磷、蘋果酸等多種營養成分，果肉特別細緻，滋味特別香甜。台語發音「臍」有「財」的諧音，自己吃、送禮都相當討喜。

台東臍橙種植主要集中在成功鎮、東河鄉等濱海鄉鎮，大多栽培在海拔100至200公尺的山上，日夜溫差大，且土壤排水良好，加上海風吹拂帶來微量鹽分，果肉風味濃郁細緻多汁且無籽，甜度高達12、13度。

農糧署東區分署指出，為提升農產品安全性積極輔導作物通過產銷履歷驗證，台東縣臍橙通過驗證面積約12公頃，透過標準化的栽培管理，加上嚴格把關生產流程，提供品質安全的果品給消費者，提高產品價值，增加農民收益。

每年臍橙收成時節農會都會舉辦「臍橙節」活動，大力行銷特色水果，帶動農業經濟成長。今年將於11月20日在成功鎮農會農特產品展售中心舉辦，同時間在台北希望廣場也有由台東縣農會主辦的臍橙及農特產品展售活動。由於臍橙數量不多且產期短，有意嘗鮮者要把握時機，也可至農會網路商城選購。