基捷八堵到基隆如何決定？ 林右昌主張廣開公聽會

基隆市議員王醒之今天在議會要求市長林右昌對基捷八堵到基隆段作出決定，或提出何種方案較好。林右昌說，政策決定有很多方式，等交通部各種可行方案出來後廣開公聽會討論。

王醒之在總質詢時說，基隆捷運第2階段八堵到基隆市區段，網路大家叫它「基八段」，這件事情不是開玩笑，不管如何確實引起很多回應，至少作為情緒的出口。林右昌回應，這是污名化且是有目的的政治操作。

王醒之表示，林右昌不斷說基隆到八堵段要尊重市民的意見，但現在面對一個問題，基隆沒有出半毛錢就可得到基捷，但對基捷該如何設計、路線該如何規劃，基隆市難道可以沒有意見嗎？就算沒出錢「窮也要窮的有骨氣」。

王醒之說，林右昌要等交通部公布方案沒有問題，但市民作決定的工具在哪，沒有任何政策工具來決定基隆市的共識，站在基隆市府的立場，林右昌也沒有提出A、B、C方案覺得哪一種比較好。

王醒之表示，現在唯一的方法就是林右昌昨天說不需要的地方性公投，林右昌「敢不敢試試看」，最後交通部公布的方案，基隆市30幾萬人怎麼作決定？「你不敢作決定，我們幫你作決定」，這是林右昌該負的政治責任。

林右昌說，尊重王醒之的意見，不過請不要貼標籤。王醒之反問，什麼標籤，林右昌僅說，謝謝。

林右昌表示，各種方式都可能，要舉行地方性公投由下而上他也尊重，但政策的決定有很多方式，不一定要透過這個方式處理。各種可行方案出來後，公聽會一定要開，他的態度和立場就是廣開公聽會，而且不是開一場也不是開一次。

此外，市議員陳薇仲說，對於基捷重大建設，基隆人4年多來只能看報紙知道，規劃也變來變去，人與人的心靈建設工程到底在哪裡，市民不要被動單方面的公聽會，現在沒有明確的溝通，大家只能看報紙，市民要如何決定？

林右昌答詢，基捷的討論不是今天才開始，在基隆已討論30年，各種路線、路廊、可能性都談過。基捷走到今天的階段，接下來要向民眾說明、溝通，他為何覺得台北市長柯文哲日前丟出還在討論中的路線，「我覺得非常不可取」，因為造成民眾混亂以為是定案路線，應該是把準備好的東西拿出來溝通，因為發散性的溝通是很難收斂。