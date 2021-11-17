基隆捷運規劃變來變去 民代怒「民眾不應看報紙才知」

基隆市議員陳薇仲今在議會質詢時說，早年在討論基隆輕軌與台鐵共融可行性時，基隆市長林右昌指技術可行，有問題的是「人與人的心靈工程」。基隆捷運在規劃前期就應廣泛蒐集使用者意見，結果基隆人只能看報紙才知道，人與人的心靈工程到底在哪裡？林右昌表示，應該把東西準備好再來跟民眾溝通，發散性的溝通會很難收斂。

陳薇仲說，去年中經由媒體報導，基隆人才發現原來興建基隆輕軌，台鐵要讓出路廊跟軌道，民眾擔憂通勤不便。去年底四長會議決定輕軌升級中運量捷運，鐵道局一直放出基捷讓台鐵、台鐵讓基捷，或是共存但台鐵讓班次等方案，路線變來變去，最後在北、基市長隔空交火，又發現路廊跟路線又有轉變。

陳薇仲表示，2017年大家在擔心基隆輕軌跟台鐵運行和系統共融可行性時，林右昌說基隆輕軌技術可行，有問題的是人與人的心靈工程。當時台北市長跟交通部長吵得不可開交，林講的是兩人之間的心靈工程你會負責。現在她想問的是，難道心靈工程僅限於首長之間嗎？市民的溝通、政策的溝通在哪裡？

陳薇仲說，在公開資訊的鐵道局可行性評估，只能稍微看到當時定案的輕軌路線，剩下的規劃變來變去，民眾只能看報紙才知道。現在各首長回覆說會有公聽會，會在環評時辦公聽會，難道基隆市民只能一直等待單向的公聽會嗎？如果沒有使用者的分析彙整，沒有把影響到的通勤族挑出來，要怎麼樣提升軌道運輸品質，缺乏意見跟參與的話，基隆捷運要怎麼樣為市民而開？