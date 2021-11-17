公寓大樓管理困境 花蓮議員建議制定自治條例

高雄城中城大樓火警釀嚴重死傷，大樓管理問題受到重視，花蓮縣議員吳東昇今天在議會質詢指出，老舊大樓若設置管理組織有困難，建議縣府代管建立管理機制，並建立自治條例規範。

花蓮縣議會第19屆第6次定期大會今天進行縣政總質詢，議員吳東昇提出老舊大樓管理議題，他指出，日前隨機抽查花蓮市幾棟老舊大樓，發現逃生通道堆雜物、滅火器過期、逃生指示燈損壞等問題比比皆是。

吳東昇指出，針對屋齡35年以上、6層樓以下等不在消防局納管的老舊大樓，及未設有管理組織的大樓，很多住的都是經濟弱勢民眾，建議縣府代為管理，先把基本消防安全設備建立起來，甚至是制訂自治條例。

花蓮縣政府盤點縣內集合式住宅約700棟，已成立管理委員會的約250棟，其餘將近2/3並沒有設置。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，消防局針對列管大樓，定期抽查消防設備等，有缺失部分要求管理單位限期改善；其餘5層樓以下住宅等大樓則由花蓮縣政府建設處管理。

林文瑞指出，目前中央正在進行公寓大廈管理條例跟消防法規的修正，認為自治條例制定應等修法後再評估是否有需要加強的部分，這段期間縣府會持續針對住宅大樓宣導設置管理組織、補足消防設備等。

林文瑞指出，針對消防設備不足的弱勢戶，會提供改善補貼，若大樓狀況危急無法立即改善，則會協助在重要通道等公共區域裝設獨立住警器；其餘列管大樓則要求管理組織須改善缺失。