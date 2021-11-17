基捷林右昌不表態 王醒之：一市之長可以沒有意見嗎？
基隆市議員王醒之今天在議會質詢時說，基隆市長林右昌身為一市之長，對基隆捷運基隆到八堵段應該負責政治責任，勇敢做出決定，或說出哪一種方案比較好。林回答，等交通部方案出來，再開公聽會尋求共識。王反譏，林想做決定的時候，就說「你可以做決定，你專業；不想做決定的時候，就說是要等全民共識，荒謬。」
王醒之質詢時，先問林右昌知不知道基捷八堵到市區段，在網路上大家都叫它「基八段」？林右昌說，他覺得這是汙名化，而且是有目的的政治操作。王則說，不管如何，這種說法確實引起很多人回應，至少成為民眾情緒上的出口。
王醒之說，基隆到八堵路線到底用什麼方式來決定，林右昌不斷地說要尊重市民的意見，但做為一市之長，面對這個問題，就算基隆市沒有出半毛錢，對捷運該怎麼設計，路線該怎麼規劃難道可以沒有意見嗎？作為一市之長可以沒有意見嗎？「勇敢一點好不好」。
王醒之表示，過去30幾名議員都在問基隆到八堵段路線，林右昌非常不耐煩的一直在強調說，已經在議會說過非常多次。但為什麼議員一直問？就是因為林右昌從來沒有完整的政策說明，從來沒有。
王醒之認為，基隆市政府沒有提出A方案、B方案、C方案，林右昌也不說覺得哪一種比較好。林要等交通部決定也可以，但交通部公布之後如何形成基隆人的共識？現在唯一可行的方法，就是林昨天說不需要地方性公投。地方性公民投票門檻以及票數非常清楚，基隆可以嘗試。這是林該負的政治責任，「你不敢做決定，我們幫你做決定。」
林右昌表示，尊重王醒之的意見，不過請不要貼標籤。王說，他沒有貼標籤，林說，他覺得王有貼標籤。王問什麼標籤？林未回應。
林右昌說，要舉行地方性的公投，由下而上他尊重，但政策的決定有很多的方式，不一定要透過這種方式來處理，可以辦公聽會、說明會，全都是法定的程序。基隆捷運政策出來之後，公聽會一定要開，而且會廣開，不是只開一場，可以開很多場。
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