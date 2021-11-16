南澳神秘沙灘意外頻傳 縣府：只要發布長浪就禁止進入

宜蘭「神祕沙灘」近幾年成為相當熱門的景點，但因沙灘腹地不大，一旦掀起巨浪把人車全捲入海，非常危險。縣政府今天邀集相關單位開會，決定日後只要氣象發布長浪，就拉起警示帶，並由海巡署及國產署共同執行勸離遊客的動作。

南澳神秘沙灘一側是蔚藍大海，一側是峭壁斷崖，由於鬆軟沙灘經常有大浪沖刷，沒有髒亂惡臭，民眾喜歡體驗騎乘沙灘車的刺激感，也有人開車去海蝕洞露營，享受渾然天成的美景。但美麗沙灘卻暗藏殺機，3年前瘋狗浪才奪走5條人命，今年雙十連假又有16名遊客受困，問題層出不窮。

神秘沙灘長約8公里，入口處較寬約有20幾公尺，走進去會有大大小小海蝕洞，但沙灘寬度變狹窄，有些不到10公尺，巨浪突然打來吞沒沙灘，直接拍擊岩石峭壁，遊客根本無法可逃。

以海域及陸域區分，縣政府只能依照水域遊憩活動管理辦法，針對海上活動進行管制，至於沙灘土地屬於國有財產署管轄，如今眼見問題層出不窮，勢必要有一套管理辦法。

縣府工商旅遊處今天邀請國產署、羅東林管處及宜蘭氣象站等單位討論，會中決定，日後只要氣象單位針對鄰近海域發布「長浪」警報，就在沙灘入口拉起警示帶，禁止人車進入。