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冬戀蘭陽溫泉季 12月3日起礁溪登場

中央社 / 宜蘭縣16日電

宜蘭縣政府今天表示，「2021冬戀蘭陽溫泉季」將在12月3日至12日於礁溪鄉登場，活動期間除有踩街嘉年華、音樂會，還有溫泉美食旅展，歡迎遊客冬天到礁溪泡湯。

縣府發布新聞稿表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩且穩定控制下，「2021冬戀蘭陽溫泉季」將在12月3日至12日，於礁溪湯圍溝溫泉公園周邊與礁溪鄉溫泉路、健康路口登場。

10天的活動期間，12月4日下午4時到6時，將在礁溪鄉溫泉路、健康路口，舉辦重頭戲「溫泉季開幕暨踩街嘉年華」，參與踩街的宜蘭在地產業、社區、學校及團體近50團，屆時各團體將以不同創意裝扮演出，狂歡街頭。

縣府表示，12月5日至9日、12月11日至12日每天晚間7時到8時，礁溪鄉接續舉辦「歡樂小踩街」，熱情奔放的踩街隊伍將伴隨著溫泉季主題花車繞行。

12月10日晚間7時，由宜蘭縣觀光協會主辦的「冬戀情人音樂會」將於礁溪鄉溫泉路、健康路登場，邀請宜蘭觀光文化大使「告五人樂團」等演出。

縣府表示，活動期間另於礁溪湯圍溝溫泉公園旁規劃「溫泉美食旅展」，整合溫泉觀光產業、旅宿業、美食伴手禮及文創商品，推出許多超值優惠，也規劃「消費滿百贈好禮」及「消費滿千抽好禮」。此外，凡消費滿新台幣500元或滿3000元，憑發票或收據到服務台可獲紀念品或參與抽獎機會，有五星級飯店住宿券、泡湯券、餐券等多項大獎。

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