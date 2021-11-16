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宜蘭三星學童認識在地特產 戶外教育樂剝銀柳

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「銀柳璀璨 銀兩滿框」戶外教育活動中，大洲國小學生親自體驗剝銀柳。記者林佳彣／攝影
「銀柳璀璨 銀兩滿框」戶外教育活動中，大洲國小學生親自體驗剝銀柳。記者林佳彣／攝影

宜蘭三星特有花卉「銀柳」季節又到了，宜蘭縣明慶農產運銷合作社攜手宜蘭縣戶外與海洋教育中心，今天舉辦以「銀柳璀璨 銀兩滿框」為主題的戶外教育活動，帶領萬富國小、大洲國小約50名三星學子，透過課程認識三星好茶和銀柳。該合作社理事長沈明慶表示，活動會一直辦下去，要讓學生、外地民眾知道，銀柳不是只有過年才有。

宜蘭縣明慶農產運銷合作社輔導三星的花卉產銷班、協助行銷農特產，以銀柳為主，約有10多位農民種植銀柳，其他則有稻米、火龍果、上將梨、宜蘭茶等。在水保局台北分局輔導下，該合作社自2019年迄今辦理逾15場銀柳戶外教育活動，讓學子在體驗課程中了解銀柳、提升土地認同感，希望未來至外地求學，分享三星在地物產之餘，更能回鄉服務。

宜蘭縣戶外與海洋教育中心主任、三星國小校長姚宗呈分享，宜蘭縣人文自然產業豐富，該中心110學年度成立，戶外教育著重整合資源以深化課程內涵，也要連結落實SDGs永續發展目標。今年與宜蘭縣明慶農產運銷合作社聯手，開發以「銀柳璀璨、銀兩滿框」為主題的戶外教育活動，邀請鄉內學校一同參與，也為三星銀柳季揭開序幕。

「銀柳璀璨、銀兩滿框」戶外教育活動日前開跑，三星國小學童搶先體驗，今天輪到萬富國小和大洲國小，宜蘭縣副縣長林建榮、三星鄉長李志鏞、三星地區農會理事長張榮華等人出席記者會。林建榮致詞表示，代表財富的銀柳是三星鄉農特產之一，跟三星蔥、上將梨一樣知名，感謝沈理事長、姚校長將銀柳變成戶外教學的鄉土教材。

宜蘭縣明慶農產運銷合作社攜手宜蘭縣戶外與海洋教育中心，今天舉辦「銀柳璀璨 銀兩滿框」戶外教育活動。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣明慶農產運銷合作社攜手宜蘭縣戶外與海洋教育中心，今天舉辦「銀柳璀璨 銀兩滿框」戶外教育活動。記者林佳彣／攝影
三星特有花卉銀柳不只能觀看，還能加工成印章。記者林佳彣／攝影
三星特有花卉銀柳不只能觀看，還能加工成印章。記者林佳彣／攝影
萬富國小學生今天體驗銀柳花藝課程。圖／萬富國小提供
萬富國小學生今天體驗銀柳花藝課程。圖／萬富國小提供
「銀柳璀璨、銀兩滿框」戶外教育活動日前開跑，今天輪到萬富國小和大洲國小體驗。記者林佳彣／攝影
「銀柳璀璨、銀兩滿框」戶外教育活動日前開跑，今天輪到萬富國小和大洲國小體驗。記者林佳彣／攝影

宜蘭 農民 農會

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