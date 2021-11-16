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預約平台約不滿 基隆釋出莫德納18、19日2處可隨到隨打
基隆市衛生局今天指出，目前疫苗量較充足，預約平台常會約不滿，較大規模診所分配的苗疫有多餘時會釋出，進行「隨到隨打」。18日在中正行政大樓、19日在安樂區衛生所，下午1點半到4點半，莫德納疫苗符合資格及條件者，可隨到隨打，不需預約。
昨天基隆火車站附近有診所，莫德納疫苗隨到隨打，引起民眾討論，有人在社群流傳，基隆市衛生局表示，這是真的，並不是假消息，因為最近疫苗量較充足，預約平台常約不滿，因此較大規模的診所分配的苗疫有多餘時，可以釋出讓沒有約約民眾隨到隨打，希望有效運用，提高施打率。
衛生局疾病管理科今天表示，18日在中正行政大樓、19日在安樂區衛生所，下午1點半到4點半，莫德納疫苗符合資格及條件者，可隨到隨打，不需預約。莫德納疫苗第一劑須滿18歲以上，莫德納疫苗第二劑必須第一劑間隔滿4周以上。
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