林右昌：基隆捷運八堵到基隆段 不須公投決定

基隆捷運分2階段推動，基隆市長林右昌多次提出八堵到基隆段如何規劃，要讓基隆人決定。市議員韓世昱今天在議會質詢是否採公投方式？林右昌說，不須透過公投決定。

韓世昱在總質詢表示，前交通部長賀陳旦日前提出提升台鐵班次和效率，淡江大學運輸管理學系教授張勝雄也提到，基隆到台北的路廊，需求不足以支撐2個鐵道系統，請教林右昌看法？韓世昱並提及基捷八堵到基隆段由基隆人決定，是要公投綁大選、網路票選，還是有其他因應措施？

林右昌答詢，基隆人決定並不是公投綁大選，「基隆捷運要公投，要公投什麼？要公投蓋還是不蓋？」相信大家的態度，談了20、30年就是需要有捷運建設，這點非常清楚，不需要透過公投決定，因為公投須有明確的議題和標的。

林右昌說，應該請交通部把各種可行的評估方案充分向市民說明，因為評估過程涉及很多專業，不只工程技術還有包括土地、路廊等問題必須克服，要把這些課題呈現出來讓市民瞭解，不然大家在資訊不清楚狀況下容易產生誤解。

至於台鐵，林右昌表示，台鐵的問題討論非常多，今年才發生重大事故，台鐵改革議題不斷，從理論角度方向可能是正確，不過經過10、20年來包括台鐵捷運化問題，花了很多錢基本上做不到。

林右昌說，這與台鐵體質、組織架構及票價難以調整及很多問題環節扣在一起有關，台鐵全面提升的背後，應該是體質的全面檢討，問題才可能得到解決，但現階段包括班次問題已談了很久，但實際上是做不到。

林右昌表示，很多專家、學者的建議，都可以納入參考、評估，不過，台鐵的問題是大哉問，歷任的行政院長、交通部長都在講台鐵的改革，這不是今天的問題，不要什麼事都一句話「台鐵改革」，實際上已弄了20幾年答案很清楚。

此外，林右昌說，現在基隆河谷廊帶建設和發展的實際狀況張勝雄可能不瞭解，可能就過去的印象，或從純交通想法在談這件事。基隆捷運對台北、大台北都會圈的發展是必要的，台北需要國際空港、海港，這是從北北基桃，而不是從基隆市的角度出發。