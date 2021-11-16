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大火燒毀低收入戶家園 義消號召善心人士助清理

中央社 / 花蓮縣16日電

花蓮市美崙工業區華東路1日暗夜發生火災，8棟連棟鐵皮屋受損嚴重，逾10人無家可歸，包含1戶低收入戶家庭4人，打火義消今天號召友人出錢出力，免費協助受災戶清理家園。

火災地點為1處連棟鐵皮屋，火勢延燒8棟鐵皮屋，花蓮市公所第一時間協助安置18名住戶並發放慰問金，後續由花蓮縣政府進行個案長期安置及協助。

受災戶中包含1戶低收入戶家庭，67歲阿嬤林秀妹與因病無法工作的兒子、女兒及孫子同住，家中平時靠補助款項、打零工或阿嬤撿回收維生，碰上無情火災，房子全毀，林秀妹滿臉愁容。

花蓮縣政府社會處長陳加富接受媒體聯訪表示，因火災地短期內無法重建，已針對住戶需求做調查，後續會因個案需求提供協助，包括林秀妹一家，也會連結相關資源，全力協助。

林秀妹一家目前借住鄰居家中，想到後續龐大的重建費用，林秀妹說「吃也吃不下，睡也睡不著」，未來還不知道該怎麼辦，希望可以在原地重建，早點有地方住。

看到林秀妹一家無力整理家園，當天前往打火的義消黃鼎淇今天號召友人義務協助清理，約新台幣8萬元清運費用，全由善心人士分擔吸收，黃鼎淇說，希望盡微薄之力，協助受災戶盡快重建生活。

花蓮 火災 阿嬤

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