蒲草吸管行銷國內外 宜蘭「玩艸植造」減塑獲環保大獎

台灣每年有30億支的吸管使用量，造成大量塑膠垃圾，「玩艸植造」公司在宜蘭栽種蒲草製成吸管，1年時間已經能把這種環保吸管行銷到國內外，「蒲草吸管」更獲環保署2021年度循環經濟績優企業最高榮譽「雙星獎」，是獲獎的28家企業中唯一新創團隊。

公司創辦人之一洪誠孝等人今天到宜蘭市公所分享研發成果，蒲草吸管故事源頭從宜蘭開始。洪誠孝、陳柏燊與技術夥伴都是宜蘭人，在找到台灣種源開始復育時，台灣多數田區對「種吸管」這樣難以想像的合作都興趣缺缺，最後決定從宜蘭著手，先是在冬山鄉找到適合田區進行測試與氣候實驗。

玩艸植造完全不用塑膠，在製造環保吸管的過程中變廢為寶，將水澤雜草變成有民生用途的吸管，讓休耕農地或廢耕地可以再次投入生產，也使在地的閒置勞動力重新獲得需求並發揮生產力。成功栽種後，玩艸植造與宜蘭縣的環保單位進行有機肥、廚餘再利用等友善農法的合作。

公司成立第一年，就在宜蘭縣「興自造」獎勵補助計劃中奪得銀牌佳績，宜蘭市公所率先採購用於禮品與活動贈品。

獨一無二的「減塑吸管」，邁向世界。2020年底以「玩艸植造」的品牌推出市場，目前在台灣已有三百多萬支的用量，將近兩百家店家採用，並以每個月6%左右的成長率，迅速發展。在海外部分，除了倫敦，也在加拿大市場展開，並延伸往北美市場，著名的海島國家馬爾地夫數十家的飯店供應鏈也已進行採購。