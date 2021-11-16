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大火摧毀單親林婦家園 善心人士助重建

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市華東路一間民宅本月1日不明原因起火，延燒8間房屋。記者王思慧／攝影
花蓮市華東路一間民宅本月1日不明原因起火，延燒8間房屋。記者王思慧／攝影

花蓮華東路發生火警，火勢延燒8間鐵皮木造民宅，18人家園全毀，其中1戶是單親隔代教養家庭，67歲林秀妹平時撿資源回收物把孫子帶大，經濟困難無法整理家裡，義消黃鼎淇得知後，今天號召善心單位及友人用怪手協助清理，讓林婦非常感動。縣府社會處表示，充分了解狀況後會提供援助。

火災當天前往支援救火的黃鼎淇說，輾轉得知林秀妹獨自1人扶養1名就讀高中的孫子，經濟拮据下，無情大火摧殘家園，無力重建，因此邀請各單位及友人幫她拆除房屋殘骸。

黃鼎淇表示，大家得知林婦的狀況後，毫不猶豫答應幫忙，今天宏帷建設有限公司、鼎立工程行、永鑫工程行、永興行及美崙獅子會等5個單位一起出力，利用怪手等機具，希望在1天內清理完畢。經估算拆除費用及廢棄物清理，費用約7、8萬元，大家都自行吸收，讓林婦早日重建家園。

林秀妹與孫子在火災後，暫時落腳住在隔壁鄰居家後面，今天見善心人士替自己整理家園，十分感激。民心里長孫華祥說，其他受災戶都已安置，有的人和兒女同住，有的則暫住鄰居家，但都不是長久之計，希望2、3個月能陸續重建，恢復以往的生活。

社會處長陳加富表示，救助科已在第一時間前往關懷受災戶，調查住戶需求，再因應個案個別需求提供協助；關於林姓婦人，短期無法返回原住地重建家園，花蓮市公所初期已緊急安置，針對中長期安置部分，社會處會列在其個人需求內，視情況提供最完整的協助。

本月1日一場大火摧毀花蓮市華東路8間民宅，其中撿回收物的林婦無力整理，善心人士自發性幫忙清理家園。記者王思慧／攝影
本月1日一場大火摧毀花蓮市華東路8間民宅，其中撿回收物的林婦無力整理，善心人士自發性幫忙清理家園。記者王思慧／攝影
本月1日花蓮市華東路發生火警，經濟拮据林婦無力重建家園，善心人士今天自發性協助清理。記者王思慧／攝影
本月1日花蓮市華東路發生火警，經濟拮据林婦無力重建家園，善心人士今天自發性協助清理。記者王思慧／攝影

花蓮 火災

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