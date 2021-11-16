大火摧毀單親林婦家園 善心人士助重建

花蓮華東路發生火警，火勢延燒8間鐵皮木造民宅，18人家園全毀，其中1戶是單親隔代教養家庭，67歲林秀妹平時撿資源回收物把孫子帶大，經濟困難無法整理家裡，義消黃鼎淇得知後，今天號召善心單位及友人用怪手協助清理，讓林婦非常感動。縣府社會處表示，充分了解狀況後會提供援助。

火災當天前往支援救火的黃鼎淇說，輾轉得知林秀妹獨自1人扶養1名就讀高中的孫子，經濟拮据下，無情大火摧殘家園，無力重建，因此邀請各單位及友人幫她拆除房屋殘骸。

黃鼎淇表示，大家得知林婦的狀況後，毫不猶豫答應幫忙，今天宏帷建設有限公司、鼎立工程行、永鑫工程行、永興行及美崙獅子會等5個單位一起出力，利用怪手等機具，希望在1天內清理完畢。經估算拆除費用及廢棄物清理，費用約7、8萬元，大家都自行吸收，讓林婦早日重建家園。

林秀妹與孫子在火災後，暫時落腳住在隔壁鄰居家後面，今天見善心人士替自己整理家園，十分感激。民心里長孫華祥說，其他受災戶都已安置，有的人和兒女同住，有的則暫住鄰居家，但都不是長久之計，希望2、3個月能陸續重建，恢復以往的生活。