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群組對話流出...出書買榜衝人氣？ 台東縣府：沒這回事

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
外流訊息內容不僅有傳給主管寫道相關局處協助認購，還有依配置日期購買的表格。圖／翻攝自LINE群組
外流訊息內容不僅有傳給主管寫道相關局處協助認購，還有依配置日期購買的表格。圖／翻攝自LINE群組

台東縣政府紀錄過去熱氣球10年的發展歷程，委託廠商出一本「高度2500呎的夢想」的書籍，並在今年8月9日辦理新書發表會，未料，遭人質疑要求各局處花公款認購，協助衝榜單人氣。縣府澄清，沒這回事，有人誤解了。

縣府交通及觀光發展處長余明勳說，書籍出版後，獲得廣大迴響，各局處為幫縣府宣傳行銷，因此，當初才會統計表格，來跟廠商來談是否能夠有較優惠折扣，但後來因各局處需求不同，所以最後由各局處自行處理，並未要求或強迫認購。

他說，當初會統計各局處需求表格，純粹只是服務性質，畢竟各局處有心要讓更多人了解縣府是如何推動熱氣球的點滴，其美意是好的，不過，後來各方意見不同，最後不了了之；事情已過了這麼久，不知情的人，看到表格自然會有誤解。

台東熱氣球嘉年華今年邁入第11個年頭，縣府紀錄過往10年熱氣球嘉年華的精華，委託廠商寫了一本「高度2500呎的夢想」的書籍，讓大家能透過熱氣球的故事，認識熱氣球的發展。但近日卻流傳縣府內部群組的訊息，疑要求各局處認購書籍衝，協助衝榜單人氣惹議。

外流訊息內容不僅有傳給主管寫道相關局處協助認購，還有依配置日期購買的表格，數量從21本至167本不等，金額落在新台幣6萬7480元至6萬7495元。至於內部訊息為何外流，余明勳強調，他不清楚，也不了解。

近日卻流傳縣府內部群組的訊息，疑要求各局處認購書籍，協助衝榜單人氣。圖／翻攝自LINE群組
近日卻流傳縣府內部群組的訊息，疑要求各局處認購書籍，協助衝榜單人氣。圖／翻攝自LINE群組
台東縣政府紀錄過去熱氣球10年的發展歷程，委託廠商出一本「高度2500呎的夢想」的書籍，未料，遭人質疑縣府要求各局處花公帑認購，協助衝榜單人氣惹議。記者尤聰光／攝影
台東縣政府紀錄過去熱氣球10年的發展歷程，委託廠商出一本「高度2500呎的夢想」的書籍，未料，遭人質疑縣府要求各局處花公帑認購，協助衝榜單人氣惹議。記者尤聰光／攝影
台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳澄清，書籍出版後，獲得廣大迴響，各局處為幫縣府宣傳行銷，當初才會統計表格，但後來因各局處需求不同，最後由各局處自行處理，並未要求或強迫認購。記者尤聰光／攝影
台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳澄清，書籍出版後，獲得廣大迴響，各局處為幫縣府宣傳行銷，當初才會統計表格，但後來因各局處需求不同，最後由各局處自行處理，並未要求或強迫認購。記者尤聰光／攝影

熱氣球嘉年華 台東 夢想

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