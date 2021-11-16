群組對話流出...出書買榜衝人氣？ 台東縣府：沒這回事

台東縣政府紀錄過去熱氣球10年的發展歷程，委託廠商出一本「高度2500呎的夢想」的書籍，並在今年8月9日辦理新書發表會，未料，遭人質疑要求各局處花公款認購，協助衝榜單人氣。縣府澄清，沒這回事，有人誤解了。

縣府交通及觀光發展處長余明勳說，書籍出版後，獲得廣大迴響，各局處為幫縣府宣傳行銷，因此，當初才會統計表格，來跟廠商來談是否能夠有較優惠折扣，但後來因各局處需求不同，所以最後由各局處自行處理，並未要求或強迫認購。

他說，當初會統計各局處需求表格，純粹只是服務性質，畢竟各局處有心要讓更多人了解縣府是如何推動熱氣球的點滴，其美意是好的，不過，後來各方意見不同，最後不了了之；事情已過了這麼久，不知情的人，看到表格自然會有誤解。

台東熱氣球嘉年華今年邁入第11個年頭，縣府紀錄過往10年熱氣球嘉年華的精華，委託廠商寫了一本「高度2500呎的夢想」的書籍，讓大家能透過熱氣球的故事，認識熱氣球的發展。但近日卻流傳縣府內部群組的訊息，疑要求各局處認購書籍衝，協助衝榜單人氣惹議。