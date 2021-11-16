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花蓮市500坪公有地將綠美化 串連周邊景點成觀光廊道

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市公所今天前往新興路巷弄公有地會勘，市長魏嘉賢（左三）、前縣長陳清水（左二）都關心地區發展。記者王思慧／攝影
花蓮市公所今天前往新興路巷弄公有地會勘，市長魏嘉賢（左三）、前縣長陳清水（左二）都關心地區發展。記者王思慧／攝影

花蓮市民生里松園別館後方、新興路巷弄裡，有約500坪的公有地，屬市公所管轄，長年未有規畫，都是雜草及老屋，鮮少人前往。花蓮市公所今天前往會勘，已做好擋土牆，將申請計畫建設，未來將串連周邊多個景點，成為市中心綠地秘境及觀光廊道。

市公所指出，該公有地北側有民生里社區花園，南側本來雜草叢生，老舊房屋占用雜亂，初步先施作80公尺擋土牆，開工日期是5月31日，受到疫情和天候影響，10月31日才竣工，之後再填土和鋪草皮。

關心這塊公有地的花蓮縣前縣長陳清水說，北側有很多公家機關管養的土地，南方也有將軍府，旁邊就是美崙山、美崙溪，這裡就是花蓮市的中心，護欄若做好、草皮種起來，出入口標示清楚及美化，市區就能多出大片綠地。

花蓮市長魏嘉賢表示，前縣長、同時是前市長陳清水，為縣政市政老師傅，對於市政藍圖有獨到的見解，二、三十年前當時可能遇到民眾的抗爭和衝擊，現在推動起來比較順暢，不論是佐倉公墓變公園，民生里的擋土牆、氛圍營造及地景串接，都可以規畫，將結合前縣長的建議，申請地方創生等計畫，完成這塊地的營造。

針對地景串連部分，魏嘉賢說，不論是將軍府、松園別館等，都是市區重要的景點，若環境髒亂，就難以吸引觀光客，改造後讓這塊公有地成為獨樹一格特色，居民不用跑到外縣市，在花蓮市就能欣賞到戶外美景。

花蓮市該公有地北側有民生里社區花園，南側本來雜草叢生，老舊房屋佔用雜亂，初步先施作80公尺擋土牆。記者王思慧／攝影
花蓮市該公有地北側有民生里社區花園，南側本來雜草叢生，老舊房屋佔用雜亂，初步先施作80公尺擋土牆。記者王思慧／攝影
花蓮市民生里松園別館後方有約500坪的公有地，市公所將綠美化，串連周邊多個景點。記者王思慧／攝影
花蓮市民生里松園別館後方有約500坪的公有地，市公所將綠美化，串連周邊多個景點。記者王思慧／攝影

花蓮 魏嘉賢 老屋

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