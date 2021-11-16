在台奉獻一甲子葛德神父返瑞士 民眾湧機場送行

在台奉獻近一甲子歲月的瑞士籍葛德神父告老還鄉，今天搭機離開台東返瑞士，許多民眾到機場送行，葛德神父用原住民語向大家告別「願天主保佑台灣」。

85歲葛德神父決定返回瑞士頤養天年，教友、民眾今天一早就到豐年機場送別，還有蘭嶼教友前1天從蘭嶼到台東守候；很多民眾贈送小禮物給葛德神父，神父當場又回贈給在場小朋友，彼此祝福，離情依依。

台東縣政府也特地舉辦歡送音樂會，場面溫馨，台東縣長饒慶鈴贈送葛德神父1只手錶紀念。

葛德神父先用布農族語、再用阿美族語向大家告別，「我永遠不會忘記台灣，更不會忘記可愛的台東，這裡已經是我的家，我會一直想念大家，就算在瑞士也會每天為大家禱告祈福，願天主保佑台灣，守護每一位子民。」

1964年抵台的葛德神父，當時年僅28歲，近60年歲月幾乎都在台東服務，從翩翩少年直到白髮蒼蒼，他走過的路、村落、偏鄉及小島，都是葛德神父留給台東人最美好禮物。

白冷會神父、修士抵台在全盛時期有47人，現僅剩魏主安神父、吳若石神父、歐思定修士、葛德神父，年齡平均85歲以上，長期奔走，為台東服務。

葛德神父將傳教本土化，並致力社會救助與幼教事業。他熟稔華語、阿美族語、布農族語及達悟族語，足跡深入台東鹿野、宜灣、泰源、都蘭等部落，且定期往返蘭嶼，長期守護偏鄉村民。

葛德神父於1967年在鹿野堂區成立儲蓄互助社，改善原住民生活；1968年承續錫質平神父「河川地築堤耕作為良田」計畫，在寶華及瑞和等地修堤防、闢水田；1976年在鹿野創辦玫瑰幼稚園，直至1985年政府接辦而結束。

2003年葛德神父接任白冷會台灣區會長，並獲頒「台東縣榮譽縣民」，2017年拿到中華民國國民身分證。

隨著葛德神父年事已高，加上飽受病痛之苦，他決定返回故鄉瑞士休養。白冷會院聖堂昨天舉辦歡送彌撒，現場滿滿教友參與。