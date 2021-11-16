願主保佑 85歲葛德神父奉獻台灣一甲子 今返故鄉瑞士

瑞士籍85歲葛德神父奉獻後山台東近一甲子，今天他搭機返回故鄉瑞士休養，不少教友及縣長饒慶鈴前往台東豐年機場不捨送機。葛神父離別時說，「願天主保佑台灣」。

葛德神父說，「我永遠不會忘記台灣，更不會忘記可愛的台東，這裡已經是我的家，我會一直想念大家，就算在瑞士也會每天為大家禱告祈福，願天主保佑台灣，守護每一位子民」。

1964年9月抵達台灣後，將近一甲子的歲月時間奉獻給後山台東，服務足跡遍及台東市、鹿野、成功、東河、宜灣、泰源、都蘭等東海岸部落，甚至遠至離島蘭嶼傳教。

葛德神父2003年接任白冷會台灣區會長，並獲頒「台東縣榮譽縣民」，2017年拿到中華民國國民身分證成為的台灣人。

不過，由於隨著葛德神父年事已高，甲上飽受病痛之苦，因此，他決定在返回故鄉瑞士休養。昨天舉行最後一場彌撒後，今天搭乘9點的班機飛往台北後，再轉搭國際班機飛往瑞士。

一早台東豐年機場就湧入前來送機的教友，有蘭嶼教友前一天特別從蘭嶼到台東，就是要見葛神父最後一面，教友們依依不捨的擁抱神父，縣府也特地辦歡送音樂會，場面相當溫馨。

「葛德神父就像慈祥的父親！」縣議員、也是教友的黃碧妹說，葛德神父來蘭嶼傳教，總是騎著摩托車奔波各教堂，神父除了傳福音，更教我們如何做「心地善良的人」。