1歲被火車輾過斷臂 她愛表演、當志工 人生路精彩
混障綜藝團「旋躍舞姬」成員楊采蓉滿周歲時，左手被火車輾過，小小年紀就截肢。幸運的是她在家人的鼓勵與祝福下長大成人，結婚生女，還加入志工行列，參與公益活動。年過半百那年，楊采蓉和旋躍舞姬同伴郭韋齊、王蜀蕎一起攀登玉山。3個人加起來只有2隻手、2隻腳健全，靠著毅力登頂圓夢，人生故事激勵人心。
在台東縣初鹿鄉下出生的楊采蓉，家門外面就是花東鐵路。滿周歲的她午覺醒來，自己溜下小床，匐匍爬出家門，爬上鐵道，左手臂被剎車不及的火車輾過，自幼就是「獨臂俠」。
楊采蓉說，其實她也算幸運，畢竟逃過死劫，保住小命。長大後嫁到基隆，5年後如願以償懷孕，而且是雙胞胎姊妹，喜極而泣。只是她不禁又想，只有一隻手，要怎麼同時哄兩個小嬰兒？沒想到老天爺用最殘酷的方式「解決」這個問題，懷孕8個月時早產，姊姊夭折。
產後情緒陷入低潮，楊采蓉自知改變想法，人生才有轉機。後來參加截肢協會舉辦的公益活動，彩排空檔看到許多跟她一樣失去手腳的同伴，心酸故事比她悲慘，才發現自己的痛苦不足掛齒，慢慢走出傷心象牙塔。
楊采蓉除了跟著公益團體全省巡迴演出，分享生命故事，也在學校、醫院當志工。因為喜歡藝術創作，婚後接觸歐式立體紙雕、蝶谷巴特、繪畫、舞蹈、造型氣球、陶藝柴燒等課程，豐富人生。
混障綜藝團是混合各種身心障礙類別人士的公益演出團隊，團長劉銘是台灣第一位身障人士廣播金鐘獎得主，帶領團員表演，「用生命影響生命」。
楊采蓉和同為左手殘缺王蜀蕎，以及四肢殘缺的郭韋齊，組成「旋躍舞姬」一同表演。3人在2014年4月23日完成攀登玉山主峰壯舉，感動許多人。
楊采蓉有高血糖困擾，近幾年改變飲食習慣，並以「綠拿鐵」精力湯提升免疫力有成效，常和朋友分享。混障綜藝團演出去年起因疫情停擺，她生活頓失重心，家庭經濟也受影響。去年底加入一家全球網路購物平台，既能買到合用的商品，還逐步有業績收入，許下「五五公益」的目標，希望將來更有能力和財力，幫助更需要被照顧的人。
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