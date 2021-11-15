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比車籠埔斷層更長！台電指核四廠恐受93.9斷層、S斷層威脅

「愛購台東消費季」有吸引力 3天消費累計破千萬

中央社 / 台東縣15日電

「愛購台東消費季」活動12日正式開跑，開放登錄不到4小時，消費累計金額突破新台幣100萬元、不到3天更突破千萬元，打破去年消費登錄金額紀錄，顯示今年民眾參與熱烈。

這項活動至2022年2月28日截止，台東縣長饒慶鈴歡迎全國鄉親暢玩台東，把大獎帶回家。縣府新聞稿表示，「2021年愛購台東消費季」祭出月月抽iPhone13 pro、GOGORO、家電、壓軸抽油電汽車等豐富大獎，只要憑10月8日起在台東消費的發票或收據，上網登錄累積滿500元，即可獲得抽獎機會，總值超過480萬元以上的大獎吸引眾多民眾熱烈參與，帶動整體消費力。

延續去年參加方式，民眾只要在台東縣內店家消費（即稅籍登記在台東的店家）並取得統一發票、或參與此次活動且免用統一發票的店家取得收據，上活動網站登錄即可取得抽獎資格。

另外，也鼓勵民眾使用雲端發票，只要綁定雲端發票載具，系統自動匯入消費資訊，即可輕鬆參與抽獎活動。

抽獎活動登錄金額採累計制度，每滿500元就可得到1組抽獎序號，單筆消費抽獎次數上限600次，即消費超過30萬元最多獲600次抽獎機會，登錄越多中獎機會越大，於活動期間都可享有4次參加抽獎機會。

台東縣政府財經處指出，活動期間再加碼大放送，凡至配合的特約店家消費，累計金額將3倍計算，後續也將不定期推出主題活動，累計金額更是5倍計算，可加速累積金額及抽獎序號，中獎機率更大。相關活動訊息可上網站或愛購台東FB粉絲專頁查詢。

台東 統一發票 饒慶鈴

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