花蓮特種搜救隊訓練基地動土 完成救災最後一塊拼圖

花蓮易有地震及颱風等複合式災害發生，為強化自我救災能力，並讓民眾認識防災知識，花蓮縣消防局爭取花東基金補助新台幣2.5億元，在四八高地民意營區，興建花蓮縣特種搜救訓練基地暨防災教育館。花蓮縣長徐榛蔚表示，繼消防局6個廳舍後，此基地是防災最後一塊拼圖，增加救災量能。

消防局今天舉行「特種搜救隊訓練基地暨防災教育館工程」動土典禮，由縣長徐榛蔚、消防局長林文瑞及多位嘉賓用金鏟鏟土，期望工程順利完成，工程預計於明年12月完工。

特種搜救隊訓練基地原為花東防衛指揮部民意營區，面積達6.5公頃，結合營區既有建物與新建廳舍，在3層樓高內，將會有搜救訓練設施、交通事故處理訓練場、高低救助塔、燃燒式訓練場，其中最特別的是半傾倒搜救訓練場，可模擬地震發生房子傾倒的情況，整體可供消防局300人左右，警消約5、600次訓練。

防災教育館為2層樓建築物，總樓地板面積共1323平方公尺，建置經費為8844萬元，由花東基金2094萬元及國際獅子總會捐助1800萬元，室內裝修工程經費則是花東基金挹注4950萬元。

徐榛蔚表示，花蓮若發生大規模複合型災害，易導致聯外交通中斷，增加救援難度，因此努力推動防救災能力。在2年11個月來，消防局動土6次，今年會完成4棟消防分隊廳舍，從第一大隊花蓮分隊、特種搜救大隊暨吉安分隊，到光復、瑞穗及豐濱分隊，搜救隊訓練基地暨防災教育館，是防災的最後一塊拼圖。