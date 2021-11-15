迎接虎年到 宜蘭市徵選「平安順興」創意門帖

迎接農曆虎年的到來，宜蘭市公所今天起徵選「2022虎年平安順興門帖創意設計」，歡迎各方設計好手踴躍參加，拿到金牌獎者可獲3萬元獎金及獎狀，收件日期即日起至明年元月3日。

宜蘭市舊城有四個城門，1812年清嘉慶17年，首任通判翟淦發動居民在舊城區護城河，構築圓形土城及4個城門與吊橋，並把城門依八卦方位加上密語，取名為東「震平門」(今舊城東路與新民路口)、西「兌安門」(今舊城西路與文昌路口)、南「離順門」(今舊城南路與中山路口)、北「坎興門」(今舊城北路與中山路口)，4個城門各取一字，於是有了「平安順興」。

市公所沿襲歷史典故，徵選創意門帖，主題要有「平安順興」4字元素，另可結合其他自行設計搭配，採用寬、高各20公分的正方形、菱形正紅色紙張；門帖正面須有「宜市宜居」、「宜蘭市公所敬賀」、「2022年歲次壬寅」等字樣，源由全文共173字也必須納入於正面或背面，每人限參賽1件作品，不退件。