宜蘭創新品牌代表隊揭曉 24家青創產業前進Meet Taipei

Meet Taipei是國內規模最大的創新創業品牌嘉年華活動，宜蘭首度組隊參加，今天公布24家青創代表所組成「宜蘭代表隊」分享發表產品，除了IOT物聯網、AI智能應用及各領域科技產業外，更有老牌水果加工廠第三代，把水果研發成精油等消毒用品，達到農產零廢棄。

「2021 Meet Taipei 創新創業嘉年華」18日至20日在南港展覽館二館登場，這項全國規模最大的青創產業品牌交流展示已辦了8年，這次宜蘭縣孕育足夠能力參與，除了展現年輕朋友的創業軟實力，也與外縣市業界交流。

這次參與宜蘭創新品牌代表包含宥睿生技、東風科技、慕宇生物科技、葛琳馨雅、凱斯智慧股份有限公司、囍感國際有限公司、DDS影像實驗室、拓可思科創研發、希映顯示科技、和曜生技、勤媄生醫、連橫生技、宜蘭大學VR海洋教育、匯德生物科技、富春水產、台灣黃金冰、初應國際體育、永扶科技、正福茶園、米樂客宜蘭鹹蛋糕、親大旅行社、京典奇特有限公司、星空多媒體、費生恩分子應用股份有限公司。

「宜蘭準備好了」，縣長林姿妙表示，在邁向創新創業潛力的城市中，宜蘭不會缺席，這次以「宜蘭創新館」主題，精選24家宜蘭代表隊參與，縣府支持創業者，努力提供技術、空間、資金及商業模式輔導等相關資源，更結合竹科宜蘭園區蘭青庭、宜大創新育成中心及佛大創新育成中心成立創業大聯盟，協助有志創業的優秀人才深耕宜蘭。

這次參展比較特別是匯德生物科技公司以專利技術運用於人蔘皂甙的量產，開發出健康保健、營養補充、美容美體、生物肥料等多樣化產品；和曜生技公司採科技萃取分離技術研發，把綬草提煉精萃成為綬草修護膏、綬草植萃洗髮精等保養護膚商品。