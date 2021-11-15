未立案安養院燒出長照悲歌 花縣府：盼積極通報

花蓮市國福街9日發生火災，造成2名長者身亡、1人重傷；花縣議員楊華美今天在縣議會質詢指一場火燒出長照悲歌，縣府回應，113年增設達3630個床位，也盼各界積極通報。

花蓮縣議會第19屆第6次定期大會今天進行縣政總質詢，無黨籍縣議員楊華美提出身心障礙者友善環境及長照缺口的議題。

花蓮市國福街一處鐵皮平房11月9日發生大火，雖然20分鐘內撲滅火勢，但3名老人受困屋內，其中2人行動不便逃避不及被火燒死，另1人被濃煙嗆成重傷，現場一名67歲失智老翁自稱是燒螞蟻不慎引起火災。

楊華美說，這起意外凸顯出未立案安養院的問題，據了解是死者私下委託照顧交易。她要求縣府及相關單位好好思考，怎麼做才能防範下一次的悲劇再發生、才能把整個保護網建立得更完善，尤其住宿式長照服務是否有缺失。

縣長徐榛蔚答詢表示，長照網絡是在社會安全網內，所有政策都會導入，也努力將公部門、民眾、衛政資源連結起來，平台網路做好連結，讓民眾更方便取得資訊，且明年會增加長照機構床位，日照、長照中心都會再布點。

花蓮縣政府社會處長陳加富指出，對於國福街火警深感難過，政府在民國106年開始實施長期照顧服務法，政策精神是以非營利為目標，目前住宿型機構每月收費超過新台幣3萬元，對一般民眾而言確實算是高標。

陳加富說，現有長照床位2377床，整體布建預計113年達到3630床；至於照服人員比，目前每一期訓練結業200人，留在線上不到2成，因為衡量待遇、個人因素等，還是要有誘因。

陳加富說，若要設置長照機構門檻高，但長服法實施以前花蓮有49床以下的小型機構，目前仍存在，有其供需問題，根本在於經濟因素；縣府針對社會福利身分如低收等個案，提供2萬1000至2萬7000元的公費補助，另有些人是請外籍看護到家裡照顧，全縣約有4000人。

陳加富指出，會形成私下交易照護，一定有其原因，希望民政、警政、鄉親鄰里發揮「警示」精神，發現有處於危險情況者可以向社會處舉報，過去也多次聯合稽查，一旦查獲，均會給予裁處。