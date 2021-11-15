花蓮幽靈安養院地下化 縣府各單位將合作稽查

花蓮市國福街一間老舊平房9日發生火警，2名長者葬身火窟，燒出非法安養機構問題。今天無黨籍縣議員楊華美質詢指出，該處是子女私下委託的「幽靈安養院」，縣府卻漏查這間違法機構。社會處表示，社區角落難稽查，將與各單位合作稽查，並歡迎鄉親主動通報。

國福街巷弄的平房9日火災，主要由一名婦人照顧4名失能長者，疑似是其中1名失智老翁拿打火機燒螞蟻釀禍。縣議員楊華美認為，住宿式的非法安養機構的存在，凸顯合法機構費用高、機構立案門檻高及照服員人力不足等問題。

社會處長陳加富表示，對家屬來說，住不住得起是必須考量的基本經濟因素，平均1個月照顧1名長者可能要3萬元以上，縣府有2萬1到2萬7的公費安養補助，但個案須取得社會福利身分及社工的評估，若一般民眾未取得資格，可能會考量給家庭看護工照顧，在花蓮就有4千個家庭雇用看護工。

陳加富指出，依照長期照顧服務法規定，經醫療評估失能，是否要住長照機構，要視家屬或本人的意願及需求，縣府不會強制要求，若能力無法照顧失能長者，鄉親可以向社會處求助。現在長照床位有2377床，預計新增1253床，3年後會達到3630床，相信足夠長者們使用。