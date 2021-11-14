影／基隆源遠路垃圾收集點 造成騎士駕駛人穿越道路亂象

基隆市環保局在暖江橋頭、源遠路暖暖往碇內方向路旁設置垃圾收集站，衍生民眾違規橫越道路丟垃圾亂象。市議員王醒之建議在碇內抽水站旁空地設垃圾收集站，因為「順向」更便民。環保局清潔隊長潘家齊說，如果各方認為地點適合就可設置，讓難以配合垃圾收運時間的上班族等民眾，方便處理家中垃圾。

基隆市實施「垃圾不落地」收運政策，考量部分民眾難以配合垃圾車收運時間，因此在全市各區設置定點定時垃圾集中站，固定時段停放垃圾車供民眾丟棄垃圾。

環保局在暖江橋頭設置垃圾集中站，不少碇內地區上班族會帶著家庭垃圾出門，上班途中順道丟棄。因為集中站設在暖暖往碇內方向路旁，造成騎士會騎到對向丟垃圾，汽車駕駛人則會停在對面路邊，下車穿越道路丟垃圾，形成交通亂象。

王醒之說，民眾為了倒垃圾穿越雙黃線，險象環生畫面由來已久，現在總算可能有一個兩全其美方案，就是請環保局在碇內抽水站旁空地增設一處定時定點垃圾收集站。如果清潔隊有人力調配問題，可以考慮周一三五在Ａ點收，二四六在Ｂ點收，試行一段時間。

市議員林旻勳兩年前也曾建議環保局尋覓更適合地點，增設垃圾收集站。評估幾個地點後，以碇內抽水站空地最合適。他說，如果有兩處收集點，除了考慮分天數輪流收，也可研議每天上午7點到8點半在A點收，8點半到10點Ｂ點收，方便有需求的民眾。