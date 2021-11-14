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萬物糧倉大地慶典 最美193縣道5件地景藝術迎客

中央社 / 花蓮縣14日電

花東縱谷最美的縣道193線南段，趁著稻穀收割，水保局花蓮分局設置了5件地景藝術作品，還有一個像是「一卡」皮箱的「旅人四季大地舞台」，邀請民眾恣意高歌。

農委會水土保持局花蓮分局連續第3年在193縣道98.3公里處舉辦「萬物糧倉大地慶典－第3屆農青禾」活動，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今年主題定為「縱谷旅人四季－熊愛𨑨迌」，打造大型地景藝術，分別為行李箱舞台、聽見大地的聲音、熊愛𨑨迌、台灣土狗、Waiting for the bus共5件作品。

水保局花蓮分局長陳淑媛接受媒體聯訪表示，延續前兩年的活動，今年是農青禾3.0版本，即日起持續到明年2月13日，希望在後疫情時期，讓各地旅人親近大地，飽覽花蓮縱谷美景，在金黃稻穗中找尋兒時歡樂，也是最健康有趣的親子旅遊活動。

在「旅人四季大地舞台」旁設計「有米樂」創意合影相框，以法國畫家米勒的名畫為本，利用錯位方式，將花蓮縱谷田野的景致一併拍攝下來。

「聽見大地的聲音」使用再生稻、纖維水泥板、油漆彩繪等素材製作成一個大型稻草人，戴著耳機收聽卡帶裡的大自然聲音。

熊愛𨑨迌、台灣土狗、Waiting for the bus都是藝術創作者林進展的作品，他說，取材在地的桂竹加上鐵件與基座，希望能帶來歡樂的氣氛。

水保局花蓮分局說明，除地景藝術之外，也串連社區、部落、商家，如松浦、春日、赤科山、織羅部落、達蘭埠部落等的民宿、農莊、咖啡店等，讓遊客住宿、餐飲、伴手禮等都能在網路平台輕鬆獲得資訊且有優惠。

花蓮 水保局 疫情

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