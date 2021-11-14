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擺脫港區擁擠交通惡夢！台東富岡漁港連外道路今通車

聯合報 / 記者陳弘逸／台東即時報導
台東縣政府爭取經費改善富岡港周邊環境，歷時約3年完工，縣府今天舉行通車典禮，盼未來提供民眾更高品質的交通和遊憩體驗。圖／縣府提供
台東縣政府爭取經費改善富岡港周邊環境，歷時約3年完工，縣府今天舉行通車典禮，盼未來提供民眾更高品質的交通和遊憩體驗。圖／縣府提供

富岡港是台東重要聯外港口之一，同時也是縣民及遊客出入綠島和蘭嶼兩離島的交通樞紐，因長期港區設施老舊及交通擁擠的現象，台東縣政府爭取經費改善富岡港周邊環境，歷時約3年完工，縣府今天舉行通車典禮，盼未來提供民眾更高品質的交通和遊憩體驗。

縣府爭取經費辦理「富岡濱海景觀大道建設計畫」，闢建及拓寬富岡港聯外道路東56線；縣府建設處說明，今天通車的富岡濱海景觀大道建設全長1.66公里，分為兩期工程施做，去年完成第一期工程拓寬西段道路480公尺；第二期工程則包括闢建中段道路540公尺及重新刨鋪東段道路660公尺。

東56線雙向各有快車道及慢車道、濱海面設有人行道和植栽綠化，在整建周邊停車空間後共設有92個小客車、6個遊覽車位。建設處表示，目前道路主體工程已完工，雖周邊綠地及支線工程尚在施做中，但為減少地方居民及遊客的不便，縣府決定先行開放主線道路通車使用。

另投入約7.1億元經費在港區內辦理富岡港交通船碼頭改善計畫，水域工程已完成沉箱製作、延伸登船碼頭，南防波堤及南海堤在興建中，讓港區有較好的外擴設施屏障，相關工程預計明年4月底完工。

縣府期盼，未來工程全部完工後，可使富岡港區煥然一新，改善港區環境及帶動整體觀光發展，提供更高品質的交通和遊憩體驗。

台東縣政府爭取經費改善富岡港周邊環境，歷時約3年完工，縣府今天舉行通車典禮，盼未來提供民眾更高品質的交通和遊憩體驗。圖／縣府提供
台東縣政府爭取經費改善富岡港周邊環境，歷時約3年完工，縣府今天舉行通車典禮，盼未來提供民眾更高品質的交通和遊憩體驗。圖／縣府提供

碼頭 建中 台東

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