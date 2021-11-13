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影／北港朝天宮開基媽祖環台祈福 今聖駕花蓮信眾相迎
雲林北港朝天宮規畫「悲心廣行媽祖慈悲列車環島除災祈福之旅」，開基三媽祖聖駕今天傍晚抵達花蓮火車站，縣長徐榛蔚等人親自前往迎接出站，聖駕晚間安座花蓮市港天宮，明起一連3天將辦大型水陸法會，為花蓮祈安。
港天宮表示，這次巡台祈福的主神是朝天宮60年沒出門的開基三媽祖，以及有150年歷史的三太子 ，相當難得。消息傳出後，就有不少信眾期待，今天媽祖抵花蓮，縣長徐榛蔚與縣府民政處長林金虎、教育處代理處長饒忠等多位一級局處首長，專程到火車站迎接。
今天傍晚起，花蓮火車站逐漸有信眾聚集。媽祖乘坐的列車在傍晚5時許進站，縣長徐榛蔚、港天宮董事長賴榮文等人到月台迎接媽祖出站，港天宮在站前設下香案，信眾參拜過後，聖駕經花蓮縣政府、議會等地，回到港天宮安座，明起一連3天上午8時30分至傍晚5時30分，在港天宮舉辦大型水陸法會，全程誦經，邀請各地信眾參加。
北港朝天宮媽祖曾於去年12月首度來到花蓮，與港天宮媽祖會合，在全縣大遶境3天，吸引大批信徒追隨，是朝天宮媽祖300年來首度東巡。
這次則是因為台灣今年接連發生太魯閣列車事故，城中城大火等死傷慘重災難事件，年中疫情一度嚴峻，北港朝天宮在疫情趨緩之際，本月6日清晨由朝天宮董事長蔡咏鍀恭迎媽祖出廟，從嘉義搭火車出發，展開17天列車祈福之旅。
朝天宮表示，祈福之旅分別在新北市中和福和宮、台北市萬華青山宮、花蓮港天宮、高雄元亨寺駐駕舉辦4場水陸大法會，是奉祀的媽祖300多年來首度以搭火車方式環台為全台除災祈福。今天從台北出發到花蓮，下午4時33分途經發生太魯閣號事故附近的花蓮和仁車站，還舉辦灑淨儀式，為太魯閣號及歷年列車事故往生者度化祝禱，祈求鐵路平安。
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