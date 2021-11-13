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獨居長者屋簡陋 志工修繕裝浴室門舖設防滑改善電力

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
獨居長者屋簡陋，志工修繕裝浴室門、舖設防滑改善電力。圖／基隆市天行者慈善協會提供
獨居長者屋簡陋，志工修繕裝浴室門、舖設防滑改善電力。圖／基隆市天行者慈善協會提供

基隆市仁愛區獅球里一名獨居長者，房子居空間不到5坪，因病不良於行，居住環境簡陋，多名志工今天到他家幫忙修繕，安裝浴室門、舖設防滑地面，並把電力設備更新改善，以防寒流侵襲時，長輩使用保暖電熱用品，造成電線走火憾事，讓長輩有個安全的居住環境。

基隆市天行者慈善協會與典陽工程及富創企業社合作，今天前往仁愛區獅球里幫助獨居長者改善浴室環境，舖設防滑地板及扶手欄杆，並且改善整體電線設備。

協會執行長黃永翔說，個案獨自居住在不到5坪的空間，因病不良於行，居住環境相當簡陋雜亂，上個月基隆地檢署檢察長余麗貞、榮觀協進會理事長楊司平、天行者慈善協會理事長李昌萬、社會處督導楊岱宏等，前往慰問獨居長輩及勘查現場。

檢察長余麗貞指派社會勞動人前往打掃，讓個案環境不再髒亂，但房屋年久失修，浴室沒有門、地面濕滑及電力設備老舊等問題，都潛藏許多安全問題。

天行者黃光計劃團隊，負責房屋修繕、急難救助服務，日前理事長李昌萬指示，立即評估工程需求及規劃改善居住環境，典陽工程及富創企業社將個案居住的電力設備全面更新，以防寒流侵襲時，長輩使用保暖電熱用品，造成電線走火憾事，並安裝浴室門及舖設防滑地面，讓長輩有個更安全的居住環境。

獨居長者屋簡陋，志工修繕裝浴室門、舖設防滑改善電力。圖／基隆市天行者慈善協會提供
獨居長者屋簡陋，志工修繕裝浴室門、舖設防滑改善電力。圖／基隆市天行者慈善協會提供
獨居長者屋簡陋，志工修繕裝浴室門、舖設防滑改善電力。圖／基隆市天行者慈善協會提供
獨居長者屋簡陋，志工修繕裝浴室門、舖設防滑改善電力。圖／基隆市天行者慈善協會提供
獨居長者屋簡陋，志工修繕裝浴室門、舖設防滑改善電力。圖／基隆市天行者慈善協會提供
獨居長者屋簡陋，志工修繕裝浴室門、舖設防滑改善電力。圖／基隆市天行者慈善協會提供

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