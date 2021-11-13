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北港朝天宮媽祖火車環台祈福抵花蓮 明起港天宮辦法會

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
北港朝天宮媽祖6日搭火車專車展開17天的環島祈福，今天下午抵達花蓮，明起在花蓮港天宮一連3天辦水陸法會。圖／朝天宮提供
北港朝天宮媽祖6日搭火車專車展開17天的環島祈福，今天下午抵達花蓮，明起在花蓮港天宮一連3天辦水陸法會。圖／朝天宮提供

雲林北港朝天宮規畫的「悲心廣行媽祖慈悲列車環島除災祈福之旅」，是奉祀的媽祖300多年來首度以搭火車方式環台為全台除災祈福，今天下午抵花蓮，途經0402太魯閣號撞車出軌事故現場，將有灑淨儀式，晚間安座花蓮港天宮，明起一連3天在港天宮舉辦水陸大法會。

台灣今年接連發生太魯閣列車事故，城中城大火等死傷慘重災難事件，年中疫情一度嚴峻，北港朝天宮在疫情趨緩之際，首開媽祖搭火車環島祈福先例，6日清晨由朝天宮董事長蔡咏鍀恭迎媽祖出廟，從嘉義搭火車出發，展開17天列車祈福之旅，將分別在新北市中和福和宮、台北市萬華青山宮、花蓮港天宮、高雄元亨寺駐駕舉辦4場水陸大法會。

聖駕隊伍今天抵達花蓮，預計下午4時33分在發生太魯閣號事故附近的花蓮和仁車站，為太魯閣號及歷年列車事故往生者度化祝禱，祈求鐵路平安。

花蓮港天宮表示，這次巡台祈福的主神是朝天宮60年沒出門的開基三媽祖，以及有150年歷史的三太子 ，相當難得。聖駕隊伍預計今下午5時30分抵達花蓮火車站，將安排車隊接駕，現場不設香案。

接著預計晚間6時到花蓮縣政府、6時20分抵達花蓮縣議會，因時間關係，媽祖不下車；晚間7時30分車駕抵達港天宮，會在牌樓前200公尺處下車，徒步進入港天宮駐駕上香，舉行安座典禮。

明起至16日，3天上午8時30分至傍晚5時30分，一連三天舉辦水陸大法會，全程誦經，邀請各地信眾來參拜，17日上午9時起從港天宮起駕，到花蓮火車站搭火車前往高雄。

北港朝天宮媽祖6日搭火車專車展開17天的環島祈福，今天下午抵達花蓮，明起在花蓮港天宮一連3天辦水陸法會。本報資料照片
北港朝天宮媽祖6日搭火車專車展開17天的環島祈福，今天下午抵達花蓮，明起在花蓮港天宮一連3天辦水陸法會。本報資料照片

花蓮 北港朝天宮 媽祖

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