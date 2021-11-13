快訊

四大公投聲量有世代差異 年輕人熱議萊豬、壯年族群關注核四

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮豐濱鄉獲配智慧手環 科技照護為偏鄉長者健康把關

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣豐濱鄉公所昨天舉行「科技與醫療結合應用於豐濱鄉社區整合服務計畫」成果發表會。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉公所昨天舉行「科技與醫療結合應用於豐濱鄉社區整合服務計畫」成果發表會。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮縣豐濱鄉公所與衛福部花蓮醫院合作，導入結合GPS定位、傳輸健康數據的智慧手環到偏鄉，隨時隨地為長輩健康把關。一名84歲老婦人因心臟不適，使用手環緊急呼救功能，及時送醫，將她從鬼門關救回；鄉公所表示，目前獲配750支智慧手環，對於守護鄉民健康很有幫助，評估還有超過1400支需求，已提計畫持續向中央爭取經費。

智慧手環結合GPS、Wi-Fi定位、電子圍籬、自主回報等功能，還可以監測睡眠、心率、步數及血壓等健康數據，豐濱鄉公所去年2月獲配750支，提供給鄉內55歲以上慢性病患者或是獨居長輩使用，昨天舉行「科技與醫療結合應用於豐濱鄉社區整合服務計畫」成果發表會。

鄉長江莉婷說，1年多來手環監測累計數據達1816萬餘筆，結合遠傳電信建置的雲端健康照護管理平台，有在地7名健康管理人做居家關懷，若長輩子女在外地工作，也可透過手機APP查看長輩健康數據，了解身體狀況。手環具有定位功能，一旦配戴者走失，或者離開豐濱守護圈，也能透過GPS定位找人。

她表示，今年初一位住在靜浦村的84歲老奶奶，覺得心臟不舒服，想到手環有緊急呼救功能，趕緊按下，健康管理人收到警報，電話聯繫評估，立即通報救護車將老奶奶送醫。當時因為病況危急，一度轉院到花蓮門諾醫院治療，所幸因即時送醫，目前已無大礙。

花蓮醫院院長楊南屏說，這個計畫還結合陽明交通大學健康人權教育網，協助民眾做八大面向篩檢，也可結合握力器，協助長者測量肌力。

豐濱鄉公所評估，全鄉符合需求的長者還有1400多人，已提出2.0版計畫，爭取花東地區永續發展基金，盼提高手環普及率，持續透過科技照顧長者健康。

花蓮縣豐濱鄉公所與衛福部花蓮醫院合作，將智慧手環導入偏鄉給長輩配戴，隨時隨地守護鄉民健康。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉公所與衛福部花蓮醫院合作，將智慧手環導入偏鄉給長輩配戴，隨時隨地守護鄉民健康。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮 健康管理 患者

延伸閱讀

空手道／文姿云前進花蓮偏鄉 鼓勵學童保持運動精神

花蓮豐濱鄉提供長者智慧手環 隨時把關健康狀況

花蓮小開掐死前妻還對屍體性交 良心未泯判17年刑定讞

水保花蓮分局「農青禾」13日登場 邀民眾遊賞最美縣道

相關新聞

花蓮豐濱鄉獲配智慧手環 科技照護為偏鄉長者健康把關

花蓮縣豐濱鄉公所與衛福部花蓮醫院合作，導入結合GPS定位、傳輸健康數據的智慧手環到偏鄉，隨時隨地為長輩健康把關。一名84...

基隆26個社造點首採線上展覽戲劇直播 互動體驗談戀愛

基隆市26個社造點今年首次嘗試以線上展覽形式辦理，今天起有線上戲劇直播演出、線上社區導覽以及社區製播的Podcast。文...

台灣好湯時尚浴衣 說溫泉故事

泡湯季節展開，交通部觀光局「台灣好湯」活動，今年邀請國內外知名設計師為各溫泉區打造有故事的專屬浴衣，昨天在花蓮發表，同時...

宜蘭重建教師研習中心 明年底完工

宜蘭縣教師研習中心1985年啟用迄今將近40年，宜蘭縣政府考量其年久老舊，因此向教育部爭取國民中小學老舊校舍整建計畫，斥...

全運會服裝像造勢 議員盼有基隆特色

基隆市議員陳宜昨天在議會質詢指出，今年全運會基隆代表隊的服裝沒有特色，感覺像宗親會或造勢晚會的服裝，盼設計能代表基隆特色...

台9線關山段擬建戰備跑道 議員關切

軍方擬將省道台9線關山段闢為戰備跑道，台東縣議員陳宏宗等人質疑，高速公路不來，軍方卻要塞一條戰備跑道到台東縱谷，可能限縮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。