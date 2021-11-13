花蓮豐濱鄉獲配智慧手環 科技照護為偏鄉長者健康把關

花蓮縣豐濱鄉公所與衛福部花蓮醫院合作，導入結合GPS定位、傳輸健康數據的智慧手環到偏鄉，隨時隨地為長輩健康把關。一名84歲老婦人因心臟不適，使用手環緊急呼救功能，及時送醫，將她從鬼門關救回；鄉公所表示，目前獲配750支智慧手環，對於守護鄉民健康很有幫助，評估還有超過1400支需求，已提計畫持續向中央爭取經費。

智慧手環結合GPS、Wi-Fi定位、電子圍籬、自主回報等功能，還可以監測睡眠、心率、步數及血壓等健康數據，豐濱鄉公所去年2月獲配750支，提供給鄉內55歲以上慢性病患者或是獨居長輩使用，昨天舉行「科技與醫療結合應用於豐濱鄉社區整合服務計畫」成果發表會。

鄉長江莉婷說，1年多來手環監測累計數據達1816萬餘筆，結合遠傳電信建置的雲端健康照護管理平台，有在地7名健康管理人做居家關懷，若長輩子女在外地工作，也可透過手機APP查看長輩健康數據，了解身體狀況。手環具有定位功能，一旦配戴者走失，或者離開豐濱守護圈，也能透過GPS定位找人。

她表示，今年初一位住在靜浦村的84歲老奶奶，覺得心臟不舒服，想到手環有緊急呼救功能，趕緊按下，健康管理人收到警報，電話聯繫評估，立即通報救護車將老奶奶送醫。當時因為病況危急，一度轉院到花蓮門諾醫院治療，所幸因即時送醫，目前已無大礙。

花蓮醫院院長楊南屏說，這個計畫還結合陽明交通大學健康人權教育網，協助民眾做八大面向篩檢，也可結合握力器，協助長者測量肌力。