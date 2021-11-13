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基隆26個社造點首採線上展覽戲劇直播 互動體驗談戀愛

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆26個社造點首採線上展覽戲劇直播，互動體驗談戀愛。圖／基隆市文化局提供
基隆26個社造點首採線上展覽戲劇直播，互動體驗談戀愛。圖／基隆市文化局提供

基隆市26個社造點今年首次嘗試以線上展覽形式辦理，今天起有線上戲劇直播演出、線上社區導覽以及社區製播的Podcast文化局說，這次以談一場戀愛的過程來形容在基隆推動社造過程的酸甘甜，透過互動體驗，展現基隆社造的各種特色。

文化局長陳靜萍說，今年年中面臨新冠肺炎疫情升溫，社區營造如何調適與轉變成為相當大的課題。這次改以線上策展的方式辦理成果展，不僅可以讓社區學習新的數位領域，亦可看到社區再一次克服環境變化的挑戰，如同成果展主題，宛如辛苦又甜蜜的戀愛過程。

文化發展科長鄭鼎青表示，今年26個社造點參與聯展，聚焦在不同的議題上，展現多元的關懷，呼應基隆文化長年來的多元性與包容性。希望能引動更多市民的力量，擴大參與的人群，共同關注地方公共事務，譜出對於未來生活的想像。

基隆社造創立獨樹一格的「社造家族制度」，將年度的社造點分為「攏來吧」及「樂活」兩大家族，並分別由文安里李隆進里長及大壯觀願景發展協會蔡秋霖理事長擔任家族長，透過家族互助合作及學習成長模式，不僅能在第一時間透過討論解決個別社區推動社造時遇到的困難，也能達到彼此砥礪的效果。

陳靜萍指出，推動以議題為導向的社區營造計畫，讓提案單位從本質思考社區的需求及問題在哪裡，並提出行動策略。例如，武崙社區與國產江山社區，如何從多次的水災侵擾中重新振作，改善社區環境及投入災害預防工作；而基隆市嘻哈文化協會及彼浪等青年社群，則關注老舊市場重生及基隆移工的議題，足見基隆社造的寬廣與多元。

此次的成果展將除線上展覽外，今（13日）晚上7點於文化局臉書上直播基隆在地劇團「慾望劇團」與中華民國傳統民俗文化協會合作的新戲「清法戰爭－粉鳥精」；11月14至26日 每日會播出一集由社區製播的PODCAST。雖然這次少了實體展覽，但透過12集線上廣播及展覽，一鍵就能在家與基隆的社區談一場戀愛。

─線上展覽網址：https://reurl.cc/43qqNj

─PODCAST頻道網址：https://reurl.cc/0xQQWo

基隆26個社造點首採線上展覽戲劇直播，互動體驗談戀愛。圖／基隆市文化局提供
基隆26個社造點首採線上展覽戲劇直播，互動體驗談戀愛。圖／基隆市文化局提供
基隆26個社造點首採線上展覽戲劇直播，互動體驗談戀愛。圖／基隆市文化局提供
基隆26個社造點首採線上展覽戲劇直播，互動體驗談戀愛。圖／基隆市文化局提供
基隆26個社造點首採線上展覽戲劇直播，互動體驗談戀愛。圖／基隆市文化局提供
基隆26個社造點首採線上展覽戲劇直播，互動體驗談戀愛。圖／基隆市文化局提供

基隆 文化局 社區營造 Podcast

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