花蓮市所推客家好玩好食地圖 按圖索驥解任務抽iPhone

為讓更多遊客了解花蓮市客家特色，花蓮市公所結合29間客家店家，製作「洄瀾客庄定定仔行故事地圖」，讓民眾按圖索驥搜尋好吃好買好住的客家商店，市長魏嘉賢更變裝下海，拍攝「大哈客」宣傳影片，化身嘻哈客「魏霞米」帶民眾深入市區大街小巷，探訪客家特色。

魏嘉賢說，疫情趨緩，民眾生活也逐漸回到正軌，市公所特別企畫「洄瀾客庄定定仔行故事地圖」，結合特色餐飲、市集和旅宿，一張地圖在手，就能深度體驗花蓮市客家美食，他也特別感謝花蓮高商學生參與店家訪查，以及代表會給予大力支持。

「洄瀾客庄定定仔行故事地圖」以市公所後方的好客文化會館為出發點，民眾可到好客文化會館或各店家索取，循著地圖探訪店家，在任務卡上蓋章解任務，完成連線，就能到好客會館兌換抽獎券，有文青小物、小家電、手作伴手禮等獎品，最大獎是 IPHONE13。

市公所還拍攝「大哈客」影片，魏嘉賢化身嘻哈客魏霞米，帶著阿龍、阿虎一起走訪市區大街小巷客家特色店長，詞曲活潑，魏嘉賢為協助在地商家行銷，賣力又可愛的演出，讓影片更具可看性，可上網 https://reurl.cc/73LlO1觀看。