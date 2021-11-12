快訊

遭毆男大生醒了 宋母出席晚會哽咽：人生又有了希望

花蓮市所推客家好玩好食地圖 按圖索驥解任務抽iPhone

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所製作「洄瀾客庄定定仔行故事地圖」，方便民眾按圖索驥找店家解任務。圖／市公所提供
花蓮市公所製作「洄瀾客庄定定仔行故事地圖」，方便民眾按圖索驥找店家解任務。圖／市公所提供

為讓更多遊客了解花蓮市客家特色，花蓮市公所結合29間客家店家，製作「洄瀾客庄定定仔行故事地圖」，讓民眾按圖索驥搜尋好吃好買好住的客家商店，市長魏嘉賢更變裝下海，拍攝「大哈客」宣傳影片，化身嘻哈客「魏霞米」帶民眾深入市區大街小巷，探訪客家特色。

魏嘉賢說，疫情趨緩，民眾生活也逐漸回到正軌，市公所特別企畫「洄瀾客庄定定仔行故事地圖」，結合特色餐飲、市集和旅宿，一張地圖在手，就能深度體驗花蓮市客家美食，他也特別感謝花蓮高商學生參與店家訪查，以及代表會給予大力支持。

「洄瀾客庄定定仔行故事地圖」以市公所後方的好客文化會館為出發點，民眾可到好客文化會館或各店家索取，循著地圖探訪店家，在任務卡上蓋章解任務，完成連線，就能到好客會館兌換抽獎券，有文青小物、小家電、手作伴手禮等獎品，最大獎是 IPHONE13。

市公所還拍攝「大哈客」影片，魏嘉賢化身嘻哈客魏霞米，帶著阿龍、阿虎一起走訪市區大街小巷客家特色店長，詞曲活潑，魏嘉賢為協助在地商家行銷，賣力又可愛的演出，讓影片更具可看性，可上網 https://reurl.cc/73LlO1觀看。

花蓮市公所推出「洄瀾客庄定定仔行故事地圖」，方便民眾按圖索驥找店家解任務。圖／市公所提供
花蓮市公所推出「洄瀾客庄定定仔行故事地圖」，方便民眾按圖索驥找店家解任務。圖／市公所提供
花蓮市區有許多好食、好玩、好住的客家店家，市公所推出地圖，讓民眾按圖索驥尋訪客家特色。圖／市公所提供
花蓮市區有許多好食、好玩、好住的客家店家，市公所推出地圖，讓民眾按圖索驥尋訪客家特色。圖／市公所提供
花蓮市區有許多好食、好玩、好住的客家店家，市公所推出地圖，讓民眾按圖索驥尋訪客家特色。圖／市公所提供
花蓮市區有許多好食、好玩、好住的客家店家，市公所推出地圖，讓民眾按圖索驥尋訪客家特色。圖／市公所提供

魏嘉賢 花蓮 客家美食

延伸閱讀

花蓮民宅火警2名老人成焦屍 疑失智翁燒螞蟻釀禍

六堆之夜陳昇稱「走了三百年才六堆」 議員批不應為娛樂效果侮蔑

花蓮棒球能高團百年回顧展 再現傳奇歷程

影／清潔隊員工作遭夾斷小指 翻遍垃圾手套內尋獲送縫合

相關新聞

移居台東遭官員嗆「滾回香港」 建設處長今怒告反擊

台東縣政府太平溪右岸興建「路堤共構」道路工程風波不斷，繼前天移居台東的港人胡梓康夫婦前往地檢署按鈴申告縣府建設處長許瑞貴...

「藏水覓趣」水下文資特展巡迴蘭博 AR、VR身歷其境

文化部文化資產局攜手蘭陽博物館、國立科學工藝博物館、國立台灣博物館，在蘭陽博物館舉辦「藏水覓趣-水下文化資產多媒體互動特...

小玉西瓜變大西瓜外加2蘋果、1串香蕉 林右昌神喻基捷

基隆市議員宋瑋莉今天在總質詢時指出，目前基隆捷運規畫還沒有個影子，交通部就說八堵到基隆站要二擇一，要廢台鐵基隆站，她要求...

基隆全運會代表隊服裝挨批 議員指像宗親會盼融入特色

基隆市議員陳宜今天在議會質詢指出，今年全運會基隆代表隊的服裝沒有特色，感覺像宗親會或造勢晚會的服裝，盼設計代表基隆特色及...

水保花蓮分局「農青禾」13日登場 邀民眾遊賞最美縣道

水土保持局花蓮分局連續3年在有「全台最美縣道」美稱的193縣道舉辦「農青禾」系列活動，今年因應疫情，取消以往受歡迎的稻田...

台東省道台9線建戰備跑道？饒慶鈴：尚未明確

軍方擬規畫台東省道台9線關山段建「戰備跑道」，引起議員關心，今天縣政總質詢建議縣府要掌握狀況，並希望顧及農民權益。縣長饒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。