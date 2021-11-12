移居台東遭官員嗆「滾回香港」 建設處長今怒告反擊

台東縣政府太平溪右岸興建「路堤共構」道路工程風波不斷，繼前天移居台東的港人胡梓康夫婦前往地檢署按鈴申告縣府建設處長許瑞貴「恐嚇」後。許今天也前往地檢署按鈴申告議員林參天及胡梓康誣告及妨害名譽。許說：「不容許縣府工程的努力，遭抹黑醜化」。

許瑞貴說，雖然因工程問題有些不愉快，但再怎麼不愉快，他也不會對胡梓康夫婦說「滾回香港」這種話，但不能為了新聞性就加油添醋說他講出「滾回香港」，且還透過香港媒體報導出來，讓一件單純的工程溝通協調，把焦點完全模糊掉，成為國際事件，歧視香港人。

他說，「我從頭都未講出「滾回香港」這句話，10月21日早上7點多當時我和其他人說話時，他（胡梓康）就跳出來破口大罵說「我們香港怎樣又怎樣的」，當下我就對他回應說「你敢對香港或大陸這樣講嗎」，至始至終我從不知道他是誰，怎麼會說出那句話。

許瑞貴強調，絕對不容許縣府在工程的努力，遭到抹黑及醜化，所以決定要捍衛清譽，導正視聽，要向林參天及胡梓康提告誣告及妨害名譽。

縣府闢建台東市太平溪右岸「路堤共構」道路，靠近光明里路段居民憂心影響生活，盼能有改善方法，10月22日前往縣議會陳情，並由議員林參天接受陳情書，當時林見到許瑞貴時，質問許在21日是否對移居台東的港人說出「滾回去香港」用語，雙方爆發激烈口角。

前天胡梓康夫婦到地檢署控訴許出言不遜，要他和妻子「滾回香港」，按鈴申告許涉恐嚇。胡面對許對他提告，他說，「台灣是個有民主和法紀的國家，許在事發上午竟叫他和老婆滾回香港去，所言無法苟同，他也會捍衛自己的權益及尊嚴」。