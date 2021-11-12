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花蓮豐濱鄉提供長者智慧手環 隨時把關健康狀況

中央社 / 花蓮縣12日電

花蓮縣豐濱鄉公所與衛福部花蓮醫院合作，去年2月起提供750支智慧手環給55歲以上罹患慢性病或獨居長者，由7名健康管理員隨時把關長者狀況，即時提供醫療協助。

豐濱鄉公所今天舉行「科技與醫療結合應用於豐濱鄉社區整合服務計畫」成果發表會，鄉長江莉婷致詞表示，750支智慧手環提供給在地5村、9部落長者，手環結合GPS、Wi-Fi定位、電子圍籬、自主回報等功能，傳輸睡眠、心率、步數及血壓等健康數據。

江莉婷表示，手環資料結合遠傳電信提供的雲端健康照護管理平台，加上7名健康管理人居家關懷，把關長者身體狀況，在外工作的家人可透過手機APP了解家中長輩的健康狀況，萬一走失或離開豐濱守護圈，也可透過GPS定位找到人。

江莉婷分享，住在靜浦村的84歲奶奶今年初突然心臟不適，使用手環的緊急呼叫功能，健康管理人獲報後經電話評估，立即叫救護車協助送醫，奶奶病情嚴重還轉院至花蓮門諾醫院治療，所幸及時送醫治療，治療後並無大礙。

豐濱鄉公所統計，全鄉符合需求的長者仍有逾1400人，公所今年再提2.0計畫，除了增加智慧手環普及率，也希望增加手機載具，方便長者使用。

衛生福利部花蓮醫院長楊南屏表示，這次計畫也跟陽明交通大學健康人權教育網合作，協助民眾8大面向篩檢，結合握力器協助長者測量肌力，發覺在地的健康議題，及早發現並解決，建立智慧健康部落。

花蓮 健康管理 獨居

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