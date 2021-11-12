逾30年宜蘭縣教師研習中心原地重建 今開工動土

宜蘭縣教師研習中心1985年啟用迄今將近40年，宜蘭縣政府考量其年久老舊，因此向教育部爭取國民中小學老舊校舍整建計畫，斥資9996萬元，在原地拆除重建。縣府教育處表示，該中心新貌一樣為3層樓建物，設有國際會議廳、資訊科技教室等空間，並提升為「區域創新教育與課程發展推動中心」，預計明年底完工，縣長林姿妙今天出席動土典禮。

位在宜蘭國小校地內的宜蘭縣教師研習中心，由國民教育輔導團經營管理，是縣內教師進修的主要場地，每年在此辦理的教師研習、會議達600場次、2萬1500人次，藉以充實、提升教師專業知能和素質，可說是宜蘭縣教育推展核心基地。

有鑒於宜蘭縣教師研習中心年久老舊，縣府向教育部爭取近億元經費，將在原地拆除重建，並於今天舉行動土典禮，縣長林姿妙到場為工程祈福。她表示，在議會裡面，什麼錢都可以刪，就是教育的經費不能刪，感謝社會各界共同關心宜蘭的教育，此次新建工程獲中央經費，預計明年底完工，